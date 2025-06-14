https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022748524.html

БПЛА уничтожил миномет ВСУ в Херсонской области

БПЛА уничтожил миномет ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.06.2025

БПЛА уничтожил миномет ВСУ в Херсонской области

Расчет ударного беспилотника группировки войск "Днепр" ВС России уничтожил 120-миллиметровый украинский миномет "Молот", замаскированный на правом берегу Днепра РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:17:00+03:00

2025-06-14T05:17:00+03:00

2025-06-14T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

днепр (река)

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375868_0:45:3103:1790_1920x0_80_0_0_61a3a0fd3cf9319c3b191493a5a970ef.jpg

ГЕНИЧЕСК, 14 дек - РИА Новости. Расчет ударного беспилотника группировки войск "Днепр" ВС России уничтожил 120-миллиметровый украинский миномет "Молот", замаскированный на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет ударного беспилотного летательного аппарата 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный 120-миллиметровый миномет ВСУ М120-15 "Молот" украинского производства на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении. В ходе ведения воздушной разведки, операторами разведывательных БПЛА в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра был обнаружен замаскированный в развалинах промышленного здания миномет, который был идентифицирован как 120-миллиметровый миномет ВСУ М120-15 "Молот" украинского производства. К нему периодически прибывал расчет и вел огонь. Было принято решение на уничтожение миномета ударными беспилотниками. Оператор БПЛА с помощью двух FPV-дронов, несущих боевой заряд, точными попаданиями уничтожил вражеский миномет. Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет нашим ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка ведется в тылу противника круглосуточно - на глубину более 30 километров.

https://ria.ru/20250613/ukraina-2022692683.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, днепр (река), россия, херсонская область , вооруженные силы украины