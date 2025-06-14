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БПЛА уничтожил миномет ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022748524.html
БПЛА уничтожил миномет ВСУ в Херсонской области
БПЛА уничтожил миномет ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.06.2025
БПЛА уничтожил миномет ВСУ в Херсонской области
Расчет ударного беспилотника группировки войск "Днепр" ВС России уничтожил 120-миллиметровый украинский миномет "Молот", замаскированный на правом берегу Днепра РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:17:00+03:00
2025-06-14T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
днепр (река)
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек - РИА Новости. Расчет ударного беспилотника группировки войск "Днепр" ВС России уничтожил 120-миллиметровый украинский миномет "Молот", замаскированный на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет ударного беспилотного летательного аппарата 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный 120-миллиметровый миномет ВСУ М120-15 "Молот" украинского производства на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении. В ходе ведения воздушной разведки, операторами разведывательных БПЛА в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра был обнаружен замаскированный в развалинах промышленного здания миномет, который был идентифицирован как 120-миллиметровый миномет ВСУ М120-15 "Молот" украинского производства. К нему периодически прибывал расчет и вел огонь. Было принято решение на уничтожение миномета ударными беспилотниками. Оператор БПЛА с помощью двух FPV-дронов, несущих боевой заряд, точными попаданиями уничтожил вражеский миномет. Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет нашим ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка ведется в тылу противника круглосуточно - на глубину более 30 километров.
https://ria.ru/20250613/ukraina-2022692683.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
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технологии, днепр (река), россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Днепр (река), Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
БПЛА уничтожил миномет ВСУ в Херсонской области

Расчет БПЛА уничтожил миномет ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек - РИА Новости. Расчет ударного беспилотника группировки войск "Днепр" ВС России уничтожил 120-миллиметровый украинский миномет "Молот", замаскированный на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет ударного беспилотного летательного аппарата 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный 120-миллиметровый миномет ВСУ М120-15 "Молот" украинского производства на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Вчера, 18:29
В ходе ведения воздушной разведки, операторами разведывательных БПЛА в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра был обнаружен замаскированный в развалинах промышленного здания миномет, который был идентифицирован как 120-миллиметровый миномет ВСУ М120-15 "Молот" украинского производства. К нему периодически прибывал расчет и вел огонь. Было принято решение на уничтожение миномета ударными беспилотниками. Оператор БПЛА с помощью двух FPV-дронов, несущих боевой заряд, точными попаданиями уничтожил вражеский миномет.
Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет нашим ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние. Воздушная разведка ведется в тылу противника круглосуточно - на глубину более 30 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииДнепр (река)РоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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