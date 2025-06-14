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При освобождении Петровского в ДНР ликвидировали наемников - РИА Новости, 14.06.2025
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03:11 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022742689.html
При освобождении Петровского в ДНР ликвидировали наемников
При освобождении Петровского в ДНР ликвидировали наемников - РИА Новости, 14.06.2025
При освобождении Петровского в ДНР ликвидировали наемников
При освобождении населенного пункта Петровского в ДНР были ликвидированы иностранные наемники, рассказал РИА Новости командир штурмового отряда 90-й танковой... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:11:00+03:00
2025-06-14T03:11:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. При освобождении населенного пункта Петровского в ДНР были ликвидированы иностранные наемники, рассказал РИА Новости командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильхом Петер. "Обнаруженные документы - это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет", - сказал офицер. Военнослужащий также добавил, что при зачистке позиций было обнаружено очень много трофейного вооружения. Большая часть изъятого оружия была натовским: штурмовые винтовки М-16, подствольные гранатометы, приборы ночного видения. Также были изъяты и документы наемников. "Мы пришли по сумеркам. И весь этот трофей (трофейное вооружение – ред.) теперь достался нам. Мы и наши ребята будем пользоваться им", - добавил собеседник агентства. Минобороны России 12 июня сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022334342.html
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донецкая народная республика
польша
грузия
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в мире, донецкая народная республика, польша, грузия, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Донецкая Народная Республика, Польша, Грузия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При освобождении Петровского в ДНР ликвидировали наемников

Офицер Петер: при освобождении Петровского ликвидировали иностранных наемников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. При освобождении населенного пункта Петровского в ДНР были ликвидированы иностранные наемники, рассказал РИА Новости командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильхом Петер.
"Обнаруженные документы - это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет", - сказал офицер.
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Военнослужащий также добавил, что при зачистке позиций было обнаружено очень много трофейного вооружения. Большая часть изъятого оружия была натовским: штурмовые винтовки М-16, подствольные гранатометы, приборы ночного видения. Также были изъяты и документы наемников.
«
"Мы пришли по сумеркам. И весь этот трофей (трофейное вооружение – ред.) теперь достался нам. Мы и наши ребята будем пользоваться им", - добавил собеседник агентства.
Минобороны России 12 июня сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
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