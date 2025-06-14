https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022742689.html

При освобождении Петровского в ДНР ликвидировали наемников

При освобождении Петровского в ДНР ликвидировали наемников - РИА Новости, 14.06.2025

При освобождении Петровского в ДНР ликвидировали наемников

При освобождении населенного пункта Петровского в ДНР были ликвидированы иностранные наемники, рассказал РИА Новости командир штурмового отряда 90-й танковой... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:11:00+03:00

2025-06-14T03:11:00+03:00

2025-06-14T03:11:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

польша

грузия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. При освобождении населенного пункта Петровского в ДНР были ликвидированы иностранные наемники, рассказал РИА Новости командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Ильхом Петер. "Обнаруженные документы - это и есть свидетельство того, что все-таки есть наемники из разных стран, в основном это Польша и Грузия. Но они были, а теперь их нет", - сказал офицер. Военнослужащий также добавил, что при зачистке позиций было обнаружено очень много трофейного вооружения. Большая часть изъятого оружия была натовским: штурмовые винтовки М-16, подствольные гранатометы, приборы ночного видения. Также были изъяты и документы наемников. "Мы пришли по сумеркам. И весь этот трофей (трофейное вооружение – ред.) теперь достался нам. Мы и наши ребята будем пользоваться им", - добавил собеседник агентства. Минобороны России 12 июня сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022334342.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

польша

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, польша, грузия, министерство обороны рф (минобороны рф)