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СМИ: Иран сбил израильский беспилотник радом с ядерным объектом
СМИ: Иран сбил израильский беспилотник радом с ядерным объектом - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: Иран сбил израильский беспилотник радом с ядерным объектом
Иран сбил беспилотник рядом с ядерным объектом в Натанзе, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T20:34:00+03:00
2025-06-14T20:34:00+03:00
2025-06-14T20:40:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иран сбил беспилотник рядом с ядерным объектом в Натанзе, передает агентство Tasnim."Израильский беспилотник был обнаружен и уничтожен при помощи системы ПВО Khordad 3", - написало агентство, не уточнив, когда это произошло.В пятницу ядерный объект в Натанзе подвергался ударам со стороны Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: Иран сбил израильский беспилотник радом с ядерным объектом
Tasnim: Иран сбил израильский беспилотник радом с ядерным объектом в Натанзе