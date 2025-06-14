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СМИ: Иран сбил израильский беспилотник радом с ядерным объектом

СМИ: Иран сбил израильский беспилотник радом с ядерным объектом - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: Иран сбил израильский беспилотник радом с ядерным объектом

Иран сбил беспилотник рядом с ядерным объектом в Натанзе, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:34:00+03:00

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в мире

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иран сбил беспилотник рядом с ядерным объектом в Натанзе, передает агентство Tasnim."Израильский беспилотник был обнаружен и уничтожен при помощи системы ПВО Khordad 3", - написало агентство, не уточнив, когда это произошло.В пятницу ядерный объект в Натанзе подвергался ударам со стороны Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном