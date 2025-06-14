https://ria.ru/20250614/shestvie-2022859832.html

В Филадельфии проходит шествие против политики Трампа

В Филадельфии проходит шествие против политики Трампа - РИА Новости, 14.06.2025

В Филадельфии проходит шествие против политики Трампа

Шествие против политики президента США Дональда Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:22:00+03:00

2025-06-14T20:22:00+03:00

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ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США), 14 июн - РИА Новости. Шествие против политики президента США Дональда Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Демонстрация является частью акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), запланированной в день военного парада в Вашингтоне. Акция охватила более 1500 американских городов, ожидается участие в ней более 200 групп гражданских активистов. Сначала протестующие собрались на площади LOVЕ. От нее они начали шествие до Художественного музея Филадельфии, рядом с которым должны выступить активисты. Участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Как передает корреспондент РИА Новости, акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие участники держат в руках американский флаг или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента Соединенных Штатов - с "антихристом". Название акции No Kings отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королями отвергает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для осуществления своей политики. Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250614/dmitriev-2022819804.html

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

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Шествие против политики Трампа Шествие против политики Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Как передает корреспондент РИА Новости, участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие держат в руках флаг США или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента - с "антихристом". 2025-06-14T20:22 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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