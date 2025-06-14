https://ria.ru/20250614/samokaty-2022797621.html

В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков - РИА Новости, 14.06.2025

В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

Операторы проката в Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:33:00+03:00

2025-06-14T13:33:00+03:00

2025-06-14T13:33:00+03:00

общество

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Операторы проката в Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона, сообщает столичный департамент транспорта. "По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет. Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде. За три месяца было заблокировано 30 тысяч аккаунтов, не прошедших проверку по возрасту. Мы продолжим усиливать безопасность поездок на самокатах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ведомства. Ликсутов также напомнил, что с этого года арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID. С начала сезона аккаунты подтвердили более 810 тысяч человек. В среднем в мае на самокатах совершали 230 тысяч поездок в сутки. Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков и быстрее выявлять нарушителей ПДД.

https://ria.ru/20250428/shtrafy-2013752987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин