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В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков - РИА Новости, 14.06.2025
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13:33 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/samokaty-2022797621.html
В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков
В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков - РИА Новости, 14.06.2025
В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков
Операторы проката в Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:33:00+03:00
2025-06-14T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Операторы проката в Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона, сообщает столичный департамент транспорта. "По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет. Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде. За три месяца было заблокировано 30 тысяч аккаунтов, не прошедших проверку по возрасту. Мы продолжим усиливать безопасность поездок на самокатах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ведомства. Ликсутов также напомнил, что с этого года арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID. С начала сезона аккаунты подтвердили более 810 тысяч человек. В среднем в мае на самокатах совершали 230 тысяч поездок в сутки. Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков и быстрее выявлять нарушителей ПДД.
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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

В Москве заблокировали 30 тыс аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков в 2025 г

© РИА Новости / Виталий ТимкивМолодой человек катается на самокате
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Молодой человек катается на самокате. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Операторы проката в Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона, сообщает столичный департамент транспорта.
"По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет. Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде. За три месяца было заблокировано 30 тысяч аккаунтов, не прошедших проверку по возрасту. Мы продолжим усиливать безопасность поездок на самокатах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
Ликсутов также напомнил, что с этого года арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID. С начала сезона аккаунты подтвердили более 810 тысяч человек. В среднем в мае на самокатах совершали 230 тысяч поездок в сутки. Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков и быстрее выявлять нарушителей ПДД.
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ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовСергей Собянин
 
 
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