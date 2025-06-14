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Порядка 50 тысяч человек собрались на федеральном сабантуе в Якутске - РИА Новости, 14.06.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
13:38 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/sabantuy-2022798221.html
Порядка 50 тысяч человек собрались на федеральном сабантуе в Якутске
Порядка 50 тысяч человек собрались на федеральном сабантуе в Якутске - РИА Новости, 14.06.2025
Порядка 50 тысяч человек собрались на федеральном сабантуе в Якутске
Порядка 50 тысяч человек собрались на мероприятиях 25-го федерального сабантуя в городе Якутске, сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:38:00+03:00
2025-06-14T13:38:00+03:00
якутск
республика татарстан (татарстан)
казань
айсен николаев
василь шайхразиев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 14 июн - РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек собрались на мероприятиях 25-го федерального сабантуя в городе Якутске, сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "Вместе с Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым осмотрели праздничные площадки Сабантуя на Комсомольской площади Якутска. В течение дня мероприятия Сабантуя посетили порядка 50 тысяч человек!" - рассказал Николаев. Глава региона отметил, что свои традиции и культуру представили как гости из Татарстана, так и якутские татары, чья история в Якутии началась в XVIII веке и продолжается по сей день. Мероприятия XXV федерального Сабантуя - татарского праздника в честь окончания весенних полевых работ - начались в Якутске с 12 июня. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев в интервью агентству отметил, что в Якутию из Казани доставили большой казан, в котором будут варить для гостей праздника шурпу на 4 тысячи человек, и самый большой самовар - на 300 литров. Минниханов прибыл в Якутск на XXV федеральный Сабантуй, также приехала делегация Омской области, где праздник будет проходить в 2026 году.
https://ria.ru/20250530/yakutsk-2019911056.html
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якутск, республика татарстан (татарстан), казань, айсен николаев, василь шайхразиев
Якутск, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Айсен Николаев, Василь Шайхразиев, Республика Саха (Якутия)

Порядка 50 тысяч человек собрались на федеральном сабантуе в Якутске

© Фото : пресс-служба главы и правительства Якутии Около пятидесяти тысяч человек собралось на федеральном сабантуе в Якутске
Около пятидесяти тысяч человек собралось на федеральном сабантуе в Якутске - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : пресс-служба главы и правительства Якутии
Около пятидесяти тысяч человек собралось на федеральном сабантуе в Якутске
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ЯКУТСК, 14 июн - РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек собрались на мероприятиях 25-го федерального сабантуя в городе Якутске, сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
«
"Вместе с Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым осмотрели праздничные площадки Сабантуя на Комсомольской площади Якутска. В течение дня мероприятия Сабантуя посетили порядка 50 тысяч человек!" - рассказал Николаев.
Глава региона отметил, что свои традиции и культуру представили как гости из Татарстана, так и якутские татары, чья история в Якутии началась в XVIII веке и продолжается по сей день.
Мероприятия XXV федерального Сабантуя - татарского праздника в честь окончания весенних полевых работ - начались в Якутске с 12 июня.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев в интервью агентству отметил, что в Якутию из Казани доставили большой казан, в котором будут варить для гостей праздника шурпу на 4 тысячи человек, и самый большой самовар - на 300 литров.
Минниханов прибыл в Якутск на XXV федеральный Сабантуй, также приехала делегация Омской области, где праздник будет проходить в 2026 году.
Якутск - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньАйсен НиколаевВасиль Шайхразиев
 
 
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