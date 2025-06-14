https://ria.ru/20250614/sabantuy-2022798221.html

Порядка 50 тысяч человек собрались на федеральном сабантуе в Якутске

Порядка 50 тысяч человек собрались на федеральном сабантуе в Якутске - РИА Новости, 14.06.2025

Порядка 50 тысяч человек собрались на федеральном сабантуе в Якутске

Порядка 50 тысяч человек собрались на мероприятиях 25-го федерального сабантуя в городе Якутске, сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:38:00+03:00

2025-06-14T13:38:00+03:00

2025-06-14T13:38:00+03:00

якутск

республика татарстан (татарстан)

казань

айсен николаев

василь шайхразиев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 14 июн - РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек собрались на мероприятиях 25-го федерального сабантуя в городе Якутске, сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "Вместе с Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым осмотрели праздничные площадки Сабантуя на Комсомольской площади Якутска. В течение дня мероприятия Сабантуя посетили порядка 50 тысяч человек!" - рассказал Николаев. Глава региона отметил, что свои традиции и культуру представили как гости из Татарстана, так и якутские татары, чья история в Якутии началась в XVIII веке и продолжается по сей день. Мероприятия XXV федерального Сабантуя - татарского праздника в честь окончания весенних полевых работ - начались в Якутске с 12 июня. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев в интервью агентству отметил, что в Якутию из Казани доставили большой казан, в котором будут варить для гостей праздника шурпу на 4 тысячи человек, и самый большой самовар - на 300 литров. Минниханов прибыл в Якутск на XXV федеральный Сабантуй, также приехала делегация Омской области, где праздник будет проходить в 2026 году.

https://ria.ru/20250530/yakutsk-2019911056.html

якутск

республика татарстан (татарстан)

казань

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якутск, республика татарстан (татарстан), казань, айсен николаев, василь шайхразиев