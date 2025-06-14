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В Воронежской области сбили 30 украинских дронов - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/pvo-2022756677.html
В Воронежской области сбили 30 украинских дронов
В Воронежской области сбили 30 украинских дронов - РИА Новости, 14.06.2025
В Воронежской области сбили 30 украинских дронов
Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки 30 вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:41:00+03:00
2025-06-14T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки 30 вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, 30 из них сбиты над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 30 БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250614/bespilotiki-2022755516.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области сбили 30 украинских дронов

Губернатор Гусев: при атаке 30 украинских дронов под Воронежем пострадавших нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки 30 вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, 30 из них сбиты над Воронежской областью.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников
07:19
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 30 БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он.
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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