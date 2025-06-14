https://ria.ru/20250614/pvo-2022756677.html

В Воронежской области сбили 30 украинских дронов

В Воронежской области сбили 30 украинских дронов - РИА Новости, 14.06.2025

В Воронежской области сбили 30 украинских дронов

Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки 30 вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:41:00+03:00

2025-06-14T07:41:00+03:00

2025-06-14T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки 30 вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, 30 из них сбиты над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 30 БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250614/bespilotiki-2022755516.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)