https://ria.ru/20250614/pvo-2022756677.html
В Воронежской области сбили 30 украинских дронов
В Воронежской области сбили 30 украинских дронов - РИА Новости, 14.06.2025
В Воронежской области сбили 30 украинских дронов
Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки 30 вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:41:00+03:00
2025-06-14T07:41:00+03:00
2025-06-14T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки 30 вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, 30 из них сбиты над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 30 БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250614/bespilotiki-2022755516.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области сбили 30 украинских дронов
Губернатор Гусев: при атаке 30 украинских дронов под Воронежем пострадавших нет