https://ria.ru/20250614/pvo-2022755019.html
ПВО за ночь перехватила 66 украинских беспилотников
ПВО за ночь перехватила 66 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
ПВО за ночь перехватила 66 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:10:00+03:00
2025-06-14T07:10:00+03:00
2025-06-14T08:59:00+03:00
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
воронежская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
ставропольский край
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 30 из них сбиты над Воронежской областью, 10 над территорией Белгородской, восемь БПЛА уничтожены над Ставропольским краем, шесть над Республикой Крым, один беспилотник нейтрализован над Самарской областью и 11 аппаратов сбиты над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, воронежская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), ставропольский край
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ставропольский край
ПВО за ночь перехватила 66 украинских беспилотников
ПВО за ночь перехватила 66 украинских беспилотников над 4 регионами России