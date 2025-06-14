https://ria.ru/20250614/pvo-2022755019.html

ПВО за ночь перехватила 66 украинских беспилотников

ПВО за ночь перехватила 66 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025

ПВО за ночь перехватила 66 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:10:00+03:00

2025-06-14T07:10:00+03:00

2025-06-14T08:59:00+03:00

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

воронежская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

ставропольский край

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 30 из них сбиты над Воронежской областью, 10 над территорией Белгородской, восемь БПЛА уничтожены над Ставропольским краем, шесть над Республикой Крым, один беспилотник нейтрализован над Самарской областью и 11 аппаратов сбиты над акваторией Азовского моря.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

воронежская область

республика крым

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, воронежская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), ставропольский край