https://ria.ru/20250614/putin-2022875103.html

Путин поприветствовал участников конкурса Рахманинова для пианистов

Путин поприветствовал участников конкурса Рахманинова для пианистов - РИА Новости, 14.06.2025

Путин поприветствовал участников конкурса Рахманинова для пианистов

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Васильевича... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:55:00+03:00

2025-06-14T22:55:00+03:00

2025-06-14T22:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Васильевича Рахманинова, отметив, что конкурс содействует развитию международного гуманитарного сотрудничества. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас в Москве, на II Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Васильевича Рахманинова... И конечно, он (конкурс - ред.) содействует развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов", - говорится в телеграмме. Президент выразил удовлетворение, что проект уверенно развивается, пользуется широким признанием, помогает профессиональному становлению талантливых участников. Кроме того, посвящённый Рахманинову – выдающемуся музыканту, патриоту и настоящему подвижнику - конкурс служит сбережению памяти о великом соотечественнике, популяризации его богатейшего творческого наследия. Путин выразил уверенность, что интересная и насыщенная программа, выступления молодых конкурсантов и опытных мэтров оправдают ожидания знатоков и ценителей искусства, оставят добрые, незабываемые впечатления. "От души желаю вам вдохновения и успехов", - добавляется в приветствии.

https://ria.ru/20250606/jazz-2021445924.html

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россия, москва, владимир путин, музыка