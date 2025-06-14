Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников конкурса Рахманинова для пианистов - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:55 14.06.2025 (обновлено: 22:56 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/putin-2022875103.html
Путин поприветствовал участников конкурса Рахманинова для пианистов
Путин поприветствовал участников конкурса Рахманинова для пианистов - РИА Новости, 14.06.2025
Путин поприветствовал участников конкурса Рахманинова для пианистов
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Васильевича... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:55:00+03:00
2025-06-14T22:56:00+03:00
культура
россия
москва
владимир путин
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_638725c97b1871b15e12c765c319baae.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Васильевича Рахманинова, отметив, что конкурс содействует развитию международного гуманитарного сотрудничества. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас в Москве, на II Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Васильевича Рахманинова... И конечно, он (конкурс - ред.) содействует развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов", - говорится в телеграмме. Президент выразил удовлетворение, что проект уверенно развивается, пользуется широким признанием, помогает профессиональному становлению талантливых участников. Кроме того, посвящённый Рахманинову – выдающемуся музыканту, патриоту и настоящему подвижнику - конкурс служит сбережению памяти о великом соотечественнике, популяризации его богатейшего творческого наследия. Путин выразил уверенность, что интересная и насыщенная программа, выступления молодых конкурсантов и опытных мэтров оправдают ожидания знатоков и ценителей искусства, оставят добрые, незабываемые впечатления. "От души желаю вам вдохновения и успехов", - добавляется в приветствии.
https://ria.ru/20250606/jazz-2021445924.html
https://ria.ru/20250530/festivali-2019412389.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_406aef450d3adeec1112d8146047b8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, музыка
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Музыка
Путин поприветствовал участников конкурса Рахманинова для пианистов

Путин: конкурс Рахманинова развивает международное гуманитарное сотрудничество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Васильевича Рахманинова, отметив, что конкурс содействует развитию международного гуманитарного сотрудничества.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Moscow Jazz Festival примут участие музыканты из более чем 20 стран
6 июня, 23:38
"Уважаемые друзья! Приветствую вас в Москве, на II Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Васильевича Рахманинова... И конечно, он (конкурс - ред.) содействует развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов", - говорится в телеграмме.
Президент выразил удовлетворение, что проект уверенно развивается, пользуется широким признанием, помогает профессиональному становлению талантливых участников. Кроме того, посвящённый Рахманинову – выдающемуся музыканту, патриоту и настоящему подвижнику - конкурс служит сбережению памяти о великом соотечественнике, популяризации его богатейшего творческого наследия.
Путин выразил уверенность, что интересная и насыщенная программа, выступления молодых конкурсантов и опытных мэтров оправдают ожидания знатоков и ценителей искусства, оставят добрые, незабываемые впечатления.
"От души желаю вам вдохновения и успехов", - добавляется в приветствии.
Девушка в поле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Лето — для отдыха и впечатлений: где пройдут самые яркие шоу и фестивали
30 мая, 08:00
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала