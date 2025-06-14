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Путин напомнил Трампу о предложении по поиску договоренностей по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
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19:23 14.06.2025 (обновлено: 19:26 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/putin-2022851001.html
Путин напомнил Трампу о предложении по поиску договоренностей по Ирану
Путин напомнил Трампу о предложении по поиску договоренностей по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
Путин напомнил Трампу о предложении по поиску договоренностей по Ирану
Президент РФ Владимир Путин напомнил президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора о предложении РФ по поиску взаимоприемлемых договоренностей по... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:23:00+03:00
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россия
иран
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора о предложении РФ по поиску взаимоприемлемых договоренностей по иранскому ядерному досье, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как сообщил Ушаков журналистам, лидеры стран провели телефонный разговор, который длился 50 минут, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. "Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, иран, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, в мире
Россия, Иран, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, В мире
Путин напомнил Трампу о предложении по поиску договоренностей по Ирану

Ушаков: Путин напомнил Трампу о предложении РФ по поиску путей диалога по Ирану

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора о предложении РФ по поиску взаимоприемлемых договоренностей по иранскому ядерному досье, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как сообщил Ушаков журналистам, лидеры стран провели телефонный разговор, который длился 50 минут, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
"Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В США выступили с дерзким призывом после ударов Израиля по Ирану
Вчера, 02:20
 
РоссияИранСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампОбострение отношений США и ИранаВ мире
 
 
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