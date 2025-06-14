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Путин в разговоре с Трампом вспомнил про День американского флага
Путин в разговоре с Трампом вспомнил про День американского флага - РИА Новости, 14.06.2025
Путин в разговоре с Трампом вспомнил про День американского флага
Президент России Владимир Путин в разговоре с его коллегой из США Дональдом Трампом отметил, что в США в субботу отмечается День американского флага, сообщил... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:21:00+03:00
2025-06-14T19:21:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с его коллегой из США Дональдом Трампом отметил, что в США в субботу отмечается День американского флага, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Владимир Путин обратил внимание, что сегодня в Соединенных Штатах отмечают День американского флага и 250-летие сухопутных войск", - сказал Ушаков.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин в разговоре с Трампом вспомнил про День американского флага
Ушаков: Путин, говоря с Трампом, отметил, что в субботу празднуют День флага США