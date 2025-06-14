https://ria.ru/20250614/putin-2022850654.html

Путин в разговоре с Трампом вспомнил про День американского флага

Путин в разговоре с Трампом вспомнил про День американского флага - РИА Новости, 14.06.2025

Путин в разговоре с Трампом вспомнил про День американского флага

Президент России Владимир Путин в разговоре с его коллегой из США Дональдом Трампом отметил, что в США в субботу отмечается День американского флага, сообщил... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:21:00+03:00

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россия

сша

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с его коллегой из США Дональдом Трампом отметил, что в США в субботу отмечается День американского флага, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Владимир Путин обратил внимание, что сегодня в Соединенных Штатах отмечают День американского флага и 250-летие сухопутных войск", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250612/ryutte--2022485142.html

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков