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Ушаков раскрыл длительность разговора Путина и Трампа
Ушаков раскрыл длительность разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 14.06.2025
Ушаков раскрыл длительность разговора Путина и Трампа
Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длился 50 минут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:08:00+03:00
2025-06-14T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длился 50 минут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Разговор продолжался около часа. Если быть точным, 50 минут", - сказал он журналистам.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков раскрыл длительность разговора Путина и Трампа
Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа длился 50 минут