https://ria.ru/20250614/putin-2022848822.html

Ушаков раскрыл длительность разговора Путина и Трампа

Ушаков раскрыл длительность разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 14.06.2025

Ушаков раскрыл длительность разговора Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длился 50 минут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длился 50 минут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Разговор продолжался около часа. Если быть точным, 50 минут", - сказал он журналистам.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире