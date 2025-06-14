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Путин и Трамп не исключили возвращения к переговорам по Ирану
Путин и Трамп не исключили возвращения к переговорам по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
Путин и Трамп не исключили возвращения к переговорам по Ирану
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не исключили возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе, сообщил... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:08:00+03:00
2025-06-14T19:08:00+03:00
2025-06-14T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не исключили возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что в субботу состоялся очередной телефонный разговор Путина и Трампа. "Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, иран, израиль, россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
Путин и Трамп не исключили возвращения к переговорам по Ирану
Ушаков: Россия и США не исключили возвращения к переговорному треку по Ирану