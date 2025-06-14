https://ria.ru/20250614/pravitelstvo--2022775940.html

Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью

Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью - РИА Новости, 14.06.2025

Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью

Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T10:10:00+03:00

2025-06-14T10:10:00+03:00

2025-06-14T12:28:00+03:00

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

правительство рф

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью."По указу президента ополченцам Донецкой и Луганской народных республик будут предоставлены единовременные выплаты", — указано в пресс-релизе.Их получат участники боевых действиях с 11 мая 2014 года в составе:Размер выплат зависит от группы инвалидности:Для получения средств нужно:Выплаты будут делать финансовые подразделения Минобороны, МВД и ФСБ в зависимости от принадлежности ВВК.

https://ria.ru/20250530/putin-2019972942.html

https://ria.ru/20250512/proekt-2016587422.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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2025

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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правительство рф