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Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью - РИА Новости, 14.06.2025
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10:10 14.06.2025 (обновлено: 12:28 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/pravitelstvo--2022775940.html
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью - РИА Новости, 14.06.2025
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью. РИА Новости, 14.06.2025
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2025-06-14T12:28:00+03:00
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
правительство рф
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью."По указу президента ополченцам Донецкой и Луганской народных республик будут предоставлены единовременные выплаты", — указано в пресс-релизе.Их получат участники боевых действиях с 11 мая 2014 года в составе:Размер выплат зависит от группы инвалидности:Для получения средств нужно:Выплаты будут делать финансовые подразделения Минобороны, МВД и ФСБ в зависимости от принадлежности ВВК.
https://ria.ru/20250530/putin-2019972942.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правительство рф
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Правительство РФ
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью

Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам ДНР и ЛНР с инвалидностью

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание правительства
Заседание правительства - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью.
"По указу президента ополченцам Донецкой и Луганской народных республик будут предоставлены единовременные выплаты", — указано в пресс-релизе.
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Их получат участники боевых действиях с 11 мая 2014 года в составе:
  • Вооруженных сил ДНР;
  • Народной милиции ЛНР;
  • воинских формирований и органов республик.
Размер выплат зависит от группы инвалидности:
  • I группа — 6,05 миллиона рублей,
  • II группа — 5,2 миллиона;
  • III группа — 4,4 миллиона.
Для получения средств нужно:
  • обратиться в военкомат муниципального образования, территориальный орган МВД или ФСБ по месту жительства с заявлением;
  • предоставить документ, удостоверяющий личность, справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности, заключение военно-врачебной комиссии и военный билет.
Выплаты будут делать финансовые подразделения Минобороны, МВД и ФСБ в зависимости от принадлежности ВВК.
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Луганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Правительство РФ
 
 
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