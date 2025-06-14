https://ria.ru/20250614/pravitelstvo--2022775940.html
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью - РИА Новости, 14.06.2025
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:10:00+03:00
2025-06-14T10:10:00+03:00
2025-06-14T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью."По указу президента ополченцам Донецкой и Луганской народных республик будут предоставлены единовременные выплаты", — указано в пресс-релизе.Их получат участники боевых действиях с 11 мая 2014 года в составе:Размер выплат зависит от группы инвалидности:Для получения средств нужно:Выплаты будут делать финансовые подразделения Минобороны, МВД и ФСБ в зависимости от принадлежности ВВК.
https://ria.ru/20250530/putin-2019972942.html
https://ria.ru/20250512/proekt-2016587422.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правительство рф
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Правительство РФ
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам с инвалидностью
Правительство утвердило порядок по выплатам ополченцам ДНР и ЛНР с инвалидностью