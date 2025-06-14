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Пожар на складе в Якутске потушили - РИА Новости, 14.06.2025
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21:57 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/pozhar-2022869656.html
Пожар на складе в Якутске потушили
Пожар на складе в Якутске потушили - РИА Новости, 14.06.2025
Пожар на складе в Якутске потушили
Пожар на складе с бытовой продукцией в Якутске полностью ликвидирован, причины возгорания устанавливаются, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:57:00+03:00
2025-06-14T21:57:00+03:00
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар на складе с бытовой продукцией в Якутске полностью ликвидирован, причины возгорания устанавливаются, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщило агентству, что горит склад с бытовой продукцией в Якутске на площади 500 квадратных метров, тушение осложнялось планировкой и повышенной горючей нагрузкой. Позднее пресс-служба добавила, что открытое горение на складе ликвидировано, распространение огня на соседние помещения не было допущено. "Пожар на складе в Якутске полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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якутск
россия
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
Пожар на складе в Якутске потушили

МЧС: пожар на складе бытовой продукции в Якутске полностью потушили

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар на складе с бытовой продукцией в Якутске полностью ликвидирован, причины возгорания устанавливаются, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщило агентству, что горит склад с бытовой продукцией в Якутске на площади 500 квадратных метров, тушение осложнялось планировкой и повышенной горючей нагрузкой. Позднее пресс-служба добавила, что открытое горение на складе ликвидировано, распространение огня на соседние помещения не было допущено.
"Пожар на складе в Якутске полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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ПроисшествияЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)
 
 
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