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Пожар на складе в Якутске потушили
Пожар на складе в Якутске потушили - РИА Новости, 14.06.2025
Пожар на складе в Якутске потушили
Пожар на складе с бытовой продукцией в Якутске полностью ликвидирован, причины возгорания устанавливаются, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:57:00+03:00
2025-06-14T21:57:00+03:00
2025-06-14T21:57:00+03:00
происшествия
якутск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар на складе с бытовой продукцией в Якутске полностью ликвидирован, причины возгорания устанавливаются, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщило агентству, что горит склад с бытовой продукцией в Якутске на площади 500 квадратных метров, тушение осложнялось планировкой и повышенной горючей нагрузкой. Позднее пресс-служба добавила, что открытое горение на складе ликвидировано, распространение огня на соседние помещения не было допущено. "Пожар на складе в Якутске полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250614/pozhar--2022817657.html
якутск
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происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
Пожар на складе в Якутске потушили
МЧС: пожар на складе бытовой продукции в Якутске полностью потушили