https://ria.ru/20250614/pozhar-2022869656.html

Пожар на складе в Якутске потушили

Пожар на складе в Якутске потушили - РИА Новости, 14.06.2025

Пожар на складе в Якутске потушили

Пожар на складе с бытовой продукцией в Якутске полностью ликвидирован, причины возгорания устанавливаются, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:57:00+03:00

2025-06-14T21:57:00+03:00

2025-06-14T21:57:00+03:00

происшествия

якутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар на складе с бытовой продукцией в Якутске полностью ликвидирован, причины возгорания устанавливаются, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщило агентству, что горит склад с бытовой продукцией в Якутске на площади 500 квадратных метров, тушение осложнялось планировкой и повышенной горючей нагрузкой. Позднее пресс-служба добавила, что открытое горение на складе ликвидировано, распространение огня на соседние помещения не было допущено. "Пожар на складе в Якутске полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250614/pozhar--2022817657.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)