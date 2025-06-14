https://ria.ru/20250614/pozhar--2022817657.html

В Челябинской области вспыхнул пожар на молокозаводе

В Челябинской области вспыхнул пожар на молокозаводе - РИА Новости, 14.06.2025

В Челябинской области вспыхнул пожар на молокозаводе

Пожарные в субботу тушат возгорание на молокозаводе в городе Южноуральск Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:00:00+03:00

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2025-06-14T15:00:00+03:00

челябинская область

южноуральск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн - РИА Новости. Пожарные в субботу тушат возгорание на молокозаводе в городе Южноуральск Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сотрудники МЧС на месте, приступили к тушению возгорания", - сказали в пресс-центре, отвечая на вопрос о возгорании на молокозаводе в Южноуральске.

https://ria.ru/20250614/arhangelsk-2022788026.html

челябинская область

южноуральск

россия

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2025

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челябинская область, южноуральск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия