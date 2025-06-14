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В Челябинской области вспыхнул пожар на молокозаводе
В Челябинской области вспыхнул пожар на молокозаводе - РИА Новости, 14.06.2025
В Челябинской области вспыхнул пожар на молокозаводе
Пожарные в субботу тушат возгорание на молокозаводе в городе Южноуральск Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:00:00+03:00
2025-06-14T15:00:00+03:00
2025-06-14T15:00:00+03:00
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южноуральск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн - РИА Новости. Пожарные в субботу тушат возгорание на молокозаводе в городе Южноуральск Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сотрудники МЧС на месте, приступили к тушению возгорания", - сказали в пресс-центре, отвечая на вопрос о возгорании на молокозаводе в Южноуральске.
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челябинская область, южноуральск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Челябинская область, Южноуральск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Челябинской области вспыхнул пожар на молокозаводе
Пожарные тушат возгорание на молокозаводе в городе Южноуральск под Челябинском