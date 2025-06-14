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Гости Национального центра "Россия" отправили более 1500 писем на фронт - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/poslaniya-2022822929.html
Гости Национального центра "Россия" отправили более 1500 писем на фронт
Гости Национального центра "Россия" отправили более 1500 писем на фронт - РИА Новости, 14.06.2025
Гости Национального центра "Россия" отправили более 1500 писем на фронт
Более 1,5 тысячи писем отправили гости Национального центра "Россия" бойцам СВО на передовую, сообщили в НЦ "Россия". РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:48:00+03:00
2025-06-14T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи писем отправили гости Национального центра "Россия" бойцам СВО на передовую, сообщили в НЦ "Россия". "Корреспонденты RT вернулись с линии фронта, где передали бойцам более 1,5 тысячи писем от гостей Национального центра "Россия", принявших участие в акции "#ПисьмоГерою". Она стартовала на фестивале "RT.Док: Время наших героев" 23 февраля. До 31 мая в специальную колбу у входа на выставку "Путешествие по России" было опущено более 4,5 тысячи писем — искренних и трогательных слов поддержки тем, кто ежедневно рискует жизнью ради мира", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Организаторами акции стали волонтерский центр НЦ "Россия" и фестиваль "RT.Док: Время наших героев".
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общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Гости Национального центра "Россия" отправили более 1500 писем на фронт

Более 1,5 тыс посланий отправили гости Национального центра "Россия" на фронт

© RT.Док: Время наших героевБолее полутора тысячи писем отправили гости Национального центра "Россия" бойцам СВО. Кадр видео
Более полутора тысячи писем отправили гости Национального центра Россия бойцам СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© RT.Док: Время наших героев
Более полутора тысячи писем отправили гости Национального центра "Россия" бойцам СВО. Кадр видео
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи писем отправили гости Национального центра "Россия" бойцам СВО на передовую, сообщили в НЦ "Россия".
"Корреспонденты RT вернулись с линии фронта, где передали бойцам более 1,5 тысячи писем от гостей Национального центра "Россия", принявших участие в акции "#ПисьмоГерою". Она стартовала на фестивале "RT.Док: Время наших героев" 23 февраля. До 31 мая в специальную колбу у входа на выставку "Путешествие по России" было опущено более 4,5 тысячи писем — искренних и трогательных слов поддержки тем, кто ежедневно рискует жизнью ради мира", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Организаторами акции стали волонтерский центр НЦ "Россия" и фестиваль "RT.Док: Время наших героев".
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