https://ria.ru/20250614/poslaniya-2022822929.html

Гости Национального центра "Россия" отправили более 1500 писем на фронт

Гости Национального центра "Россия" отправили более 1500 писем на фронт - РИА Новости, 14.06.2025

Гости Национального центра "Россия" отправили более 1500 писем на фронт

Более 1,5 тысячи писем отправили гости Национального центра "Россия" бойцам СВО на передовую, сообщили в НЦ "Россия". РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:48:00+03:00

2025-06-14T15:48:00+03:00

2025-06-14T15:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022822570_0:60:1423:860_1920x0_80_0_0_6d52709b0732a00447c9cc935f75199a.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи писем отправили гости Национального центра "Россия" бойцам СВО на передовую, сообщили в НЦ "Россия". "Корреспонденты RT вернулись с линии фронта, где передали бойцам более 1,5 тысячи писем от гостей Национального центра "Россия", принявших участие в акции "#ПисьмоГерою". Она стартовала на фестивале "RT.Док: Время наших героев" 23 февраля. До 31 мая в специальную колбу у входа на выставку "Путешествие по России" было опущено более 4,5 тысячи писем — искренних и трогательных слов поддержки тем, кто ежедневно рискует жизнью ради мира", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Организаторами акции стали волонтерский центр НЦ "Россия" и фестиваль "RT.Док: Время наших героев".

https://ria.ru/20250513/volontery-2016617174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия