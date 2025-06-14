https://ria.ru/20250614/pogonya-2022833032.html

На Кубани мужчина, пытаясь скрыться от полиции, устроил два ДТП

На Кубани мужчина, пытаясь скрыться от полиции, устроил два ДТП - РИА Новости, 14.06.2025

На Кубани мужчина, пытаясь скрыться от полиции, устроил два ДТП

Инспекторы ДПС задержали в Новороссийске мужчину, который устроил два ДТП, пытаясь скрыться от полиции, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:31:00+03:00

2025-06-14T17:31:00+03:00

2025-06-14T21:51:00+03:00

происшествия

авто

новороссийск

россия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Инспекторы ДПС задержали в Новороссийске мужчину, который устроил два ДТП, пытаясь скрыться от полиции, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции. "Динамичное экшен-видео задержания злостного 36-летнего нарушителя ПДД в Новороссийске, который проигнорировал требования об остановке. Уходя от погони, водитель устроил два ДТП и попытался скрыться бегством", — говорится в публикации. На видео, опубликованном в Telegram-канале ГАИ, видно, как темный автомобиль пытается уйти от инспекторов и выезжает на дорогу, где его таранит белая легковушка. Однако нарушитель после этого разворачивается и вновь пытается скрыться. В итоге он врезался в припаркованную светлую легковую машину и пытался сбежать, но его догнали. Водителя задержали, доставили в полицию и составили сразу несколько административных материалов, в том числе за отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования об остановке техсредства, оставление места ДТП и отсутствие страховки. Машину нарушителя отправили на спецстоянку, а ему самому грозит административный арест на несколько суток и крупный штраф.

https://ria.ru/20250614/ugon-2022800325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, новороссийск, россия