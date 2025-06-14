Пезешкиан назвал стратегию США по Ирану провальной
Пезешкиан: США не смогут навязать требования Ирану за счет атак Израиля
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"Американцы сейчас поддерживают атаки этого (израильского - ред.) режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования... Навязывание требований за счет оказания давления и агрессии - провальная стратегия США в отношении Ирана", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил, что у Тегерана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.