https://ria.ru/20250614/pezeshkian-2022872695.html

Пезешкиан назвал стратегию США по Ирану провальной

Пезешкиан назвал стратегию США по Ирану провальной - РИА Новости, 14.06.2025

Пезешкиан назвал стратегию США по Ирану провальной

Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:29:00+03:00

2025-06-14T22:29:00+03:00

2025-06-14T22:29:00+03:00

в мире

иран

израиль

масуд пезешкиан

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957028913_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_04fca7b74dcecd85479b2d8ebe53e5b8.jpg

ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. "Американцы сейчас поддерживают атаки этого (израильского - ред.) режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования... Навязывание требований за счет оказания давления и агрессии - провальная стратегия США в отношении Ирана", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил, что у Тегерана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, обострение конфликта между израилем и ираном