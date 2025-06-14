https://ria.ru/20250614/peregovory-2022736169.html
СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана
СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана
Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана, заявила журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:11:00+03:00
2025-06-14T01:11:00+03:00
2025-06-14T01:16:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022682083_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72f1c6f9dde7d125f52e86ab287cba99.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана, заявила журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN.По ее словам, об этом ей якобы сказал лично президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора."Трамп сказал, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. Важные люди. На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил: Ну не от гриппа же они умерли, и не от COVID", — заявила Баш.По словам американской журналистки, в Белом доме надеются, что Иран сядет за стол переговоров и продолжит обсуждения вместо дальнейших шагов по эскалации ситуации.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Иранское государственное телевидение сообщило, что в результате атаки Израиля были убиты начальник штаба КСИР Хосейн Салами, генерал Голам-Али Рашид, а также президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи и ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, который с 2011 по 2013 год возглавлял Организацию по атомной энергии.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022682083_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_05f5725f109332c2b15fdd707dd24d05.jpg
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
2025-06-14T01:11
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана
CNN: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана