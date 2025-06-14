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СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
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01:11 14.06.2025 (обновлено: 01:16 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/peregovory-2022736169.html
СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана
СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана
Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана, заявила журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:11:00+03:00
2025-06-14T01:16:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана, заявила журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN.По ее словам, об этом ей якобы сказал лично президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора."Трамп сказал, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. Важные люди. На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил: Ну не от гриппа же они умерли, и не от COVID", — заявила Баш.По словам американской журналистки, в Белом доме надеются, что Иран сядет за стол переговоров и продолжит обсуждения вместо дальнейших шагов по эскалации ситуации.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Иранское государственное телевидение сообщило, что в результате атаки Израиля были убиты начальник штаба КСИР Хосейн Салами, генерал Голам-Али Рашид, а также президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи и ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, который с 2011 по 2013 год возглавлял Организацию по атомной энергии.
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана

CNN: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана

© Мохаммад ИсмаилПоследствия израильской атаки в Тегеране
Последствия израильской атаки в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Мохаммад Исмаил
Последствия израильской атаки в Тегеране
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана, заявила журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN.
По ее словам, об этом ей якобы сказал лично президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора.
"Трамп сказал, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. Важные люди. На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил: Ну не от гриппа же они умерли, и не от COVID", — заявила Баш.
По словам американской журналистки, в Белом доме надеются, что Иран сядет за стол переговоров и продолжит обсуждения вместо дальнейших шагов по эскалации ситуации.
© AP Photo / Vahid SalemiСпасатели на месте израильского удара в Тегеране, Иран
Спасатели на месте израильского удара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Спасатели на месте израильского удара в Тегеране, Иран
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Иранское государственное телевидение сообщило, что в результате атаки Израиля были убиты начальник штаба КСИР Хосейн Салами, генерал Голам-Али Рашид, а также президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи и ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, который с 2011 по 2013 год возглавлял Организацию по атомной энергии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампОбострение отношений США и ИранаОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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