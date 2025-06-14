https://ria.ru/20250614/patriarkh-2022856871.html

Патриарх Кирилл рассказал, почему его не испугать самолетами НАТО

Патриарх Кирилл рассказал, почему его не испугать самолетами НАТО - РИА Новости, 14.06.2025

Патриарх Кирилл рассказал, почему его не испугать самолетами НАТО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать самолётами НАТО, вылетевшими навстречу пассажирскому лайнеру, в котором он находился во время РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать самолётами НАТО, вылетевшими навстречу пассажирскому лайнеру, в котором он находился во время рейса в Калининград для встречи с паствой, сообщает сайт РПЦ. "Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету патриарха. Вот это вопрос "на завал" западным политикам: "Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!", - заявил патриарх Кирилл в субботу на собрании духовенства Калининградской митрополии в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.По его словам, данный факт может спровоцировать конфликт, который может привести к жертвам. "Это значит дальнейшее углубление конфликта между Востоком и Западом. Есть и такие силы на Западе. Но мы не должны идти на поводу у поджигателей войны. Мы должны идти своим цивилизационным путем — притягательным, поверьте мне, для очень многих людей в мире. Это особый путь цивилизационного развития", - сказал патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250223/rossija-2001076647.html

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калининград, патриарх кирилл (владимир гундяев), нато, f-16, русская православная церковь, россия, в мире