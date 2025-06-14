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Патриарх Кирилл рассказал, почему его не испугать самолетами НАТО - РИА Новости, 14.06.2025
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Религия
 
20:01 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/patriarkh-2022856871.html
Патриарх Кирилл рассказал, почему его не испугать самолетами НАТО
Патриарх Кирилл рассказал, почему его не испугать самолетами НАТО - РИА Новости, 14.06.2025
Патриарх Кирилл рассказал, почему его не испугать самолетами НАТО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать самолётами НАТО, вылетевшими навстречу пассажирскому лайнеру, в котором он находился во время РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T20:01:00+03:00
2025-06-14T20:01:00+03:00
религия
калининград
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать самолётами НАТО, вылетевшими навстречу пассажирскому лайнеру, в котором он находился во время рейса в Калининград для встречи с паствой, сообщает сайт РПЦ. &quot;Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету патриарха. Вот это вопрос &quot;на завал&quot; западным политикам: &quot;Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!&quot;, - заявил патриарх Кирилл в субботу на собрании духовенства Калининградской митрополии в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.По его словам, данный факт может спровоцировать конфликт, который может привести к жертвам. "Это значит дальнейшее углубление конфликта между Востоком и Западом. Есть и такие силы на Западе. Но мы не должны идти на поводу у поджигателей войны. Мы должны идти своим цивилизационным путем — притягательным, поверьте мне, для очень многих людей в мире. Это особый путь цивилизационного развития", - сказал патриарх Кирилл.
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калининград, патриарх кирилл (владимир гундяев), нато, f-16, русская православная церковь, россия, в мире
Религия, Калининград, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), НАТО, F-16, Русская православная церковь, Россия, В мире
Патриарх Кирилл рассказал, почему его не испугать самолетами НАТО

Патриарх Кирилл не боится самолетов НАТО, потому что атаковать его бессмысленно

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать самолётами НАТО, вылетевшими навстречу пассажирскому лайнеру, в котором он находился во время рейса в Калининград для встречи с паствой, сообщает сайт РПЦ.
«

"Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету патриарха. Вот это вопрос "на завал" западным политикам: "Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!", - заявил патриарх Кирилл в субботу на собрании духовенства Калининградской митрополии в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

По его словам, данный факт может спровоцировать конфликт, который может привести к жертвам.
"Это значит дальнейшее углубление конфликта между Востоком и Западом. Есть и такие силы на Западе. Но мы не должны идти на поводу у поджигателей войны. Мы должны идти своим цивилизационным путем — притягательным, поверьте мне, для очень многих людей в мире. Это особый путь цивилизационного развития", - сказал патриарх Кирилл.
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РелигияКалининградПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)НАТОF-16Русская православная церковьРоссияВ мире
 
 
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