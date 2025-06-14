https://ria.ru/20250614/palomniki-2022820000.html

Более 300 паломников не могут вылететь в Россию из ОАЭ и Иордании

Более 300 паломников не могут вылететь в Россию из ОАЭ и Иордании - РИА Новости, 14.06.2025

Более 300 паломников не могут вылететь в Россию из ОАЭ и Иордании

Более 300 граждан РФ, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская, Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в Россию из-за... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:26:00+03:00

2025-06-14T15:26:00+03:00

2025-06-14T15:26:00+03:00

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оаэ

иордания

рушан аббясов

ислам

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 300 граждан РФ, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская, Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в Россию из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов. "Обострение ситуации на Ближнем Востоке внесло изменения в систему международных авиасообщений. Сейчас несколько групп паломников РФ в количестве 300 человек не могут вылететь из транзитных аэропортов Иордании и ОАЭ. Прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву в целом идут по графику, но с задержками", - рассказал муфтий Аббясов. По его словам, официальный туроператор ДУМ РФ "Муслим Тур" вместе с представителями авиакомпаний расселили россиян по гостиницам в ОАЭ и Иордании. "Ситуацию держим на контроле. С нашими паломники находятся руководители групп. Надеемся, что россияне благополучно в ближайшее время вернутся на родину", - отметил муфтий Рушан Аббясов.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, оаэ, иордания, рушан аббясов, ислам, обострение конфликта между израилем и ираном