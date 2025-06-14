https://ria.ru/20250614/otnosheniya-2022851130.html

Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися отношениями

Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися отношениями - РИА Новости, 14.06.2025

Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися отношениями

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:24:00+03:00

2025-06-14T19:24:00+03:00

2025-06-14T19:24:00+03:00

россия

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/14/1524681477_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_ecb0d9a4bf3a481c3a0dfb8cb6216cae.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что в субботу состоялся очередной телефонный разговор Путина и Трампа. "Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют… и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021645719.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире