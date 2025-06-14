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Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися отношениями - РИА Новости, 14.06.2025
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19:24 14.06.2025
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Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися отношениями
Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися отношениями - РИА Новости, 14.06.2025
Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися отношениями
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:24:00+03:00
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россия
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что в субботу состоялся очередной телефонный разговор Путина и Трампа. "Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют… и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - сказал Ушаков.
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россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися отношениями

Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что в субботу состоялся очередной телефонный разговор Путина и Трампа.
"Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют… и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - сказал Ушаков.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите. 11 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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