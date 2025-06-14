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Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.06.2025
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T00:31:00+03:00
2025-06-14T00:31:00+03:00
2025-06-14T00:31:00+03:00
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на макеевском направлении... Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 11 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя и гибели еще двух гражданских лиц. За предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска выпустили 11 боеприпасов по территории ДНР за сутки