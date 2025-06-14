https://ria.ru/20250614/obstrely-2022733509.html

Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.06.2025

Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T00:31:00+03:00

2025-06-14T00:31:00+03:00

2025-06-14T00:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на макеевском направлении... Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 11 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя и гибели еще двух гражданских лиц. За предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.

https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия