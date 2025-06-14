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Как сложилась судьба "Мисс Вселенная" Юлии Лемиговой

Как сложилась судьба "Мисс Вселенная" Юлии Лемиговой - РИА Новости, 14.06.2025

Как сложилась судьба "Мисс Вселенная" Юлии Лемиговой

Карьера Юлии Лемиговой развивалась стремительно: первая вице-мисс СССР в 1990-м и вторая вице-мисс на конкурсе "Мисс Вселенная" в 1991-м, международные конкурсы РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:35:00+03:00

2025-06-14T09:35:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Карьера Юлии Лемиговой развивалась стремительно: первая вице-мисс СССР в 1990-м и вторая вице-мисс на конкурсе "Мисс Вселенная" в 1991-м, международные конкурсы красоты, всемирная слава. Но хотя престижные награды принесли Юлии массу привилегий, ее личная жизнь напоминает летящий под откос скоростной поезд. О судьбе манекенщицы – в материале РИА Новости.Французская маркизаРодилась будущая модель в семье советского полковника-инженера, служившего в авиации. Юлия часто говорила о себе как о французской маркизе в четвертом поколении. Ее дед, француз по национальности, переехал в Россию незадолго до революции, а его сын, отец Юли, женился на русской.Тогда-то старик и посоветовал взять ему фамилию жены, чтобы не раскрыть ненароком аристократическое французское происхождение.Ключевую роль в развитии карьеры Юлии сыграл известный российский режиссер Александр Стефанович, экс-супруг певицы Аллы Пугачевой, ставший для Юлии "феей крестной" из Золушки.Разница в 28 лет ничуть не смутила девушку, тем более что Стефанович, как галантный кавалер, оплачивал все траты возлюбленной. Благодаря ему она устроилась моделью в первое советское агентство "Идолс" Сируша Бабека.Связи решаютЗатем в стране начались первые конкурсы красоты. Юля победила в "Мисс Москва", в чем ей сильно помог Стефанович своими связями.Следующее сражение развернулось за титул "Мисс СССР", но тут, несмотря на все усилия "феи крестной", Лемигова взять первое место не смогла. В финале корону надели на голову представительнице Белоруссии Марии Кеж, Юлия удостоилась звания первой вице-мисс.Другим значительным шагом в карьере манекенщицы стало участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в 1991-м: Юлия завоевала почетное звание "Вице-мисс Вселенная" и получила прибыльные рекламные контракты. После чего ее пути со Стефановичем разошлись, модель решила построить свою карьеру на Западе.Убийство грудного ребенкаТем более что в личной жизни появились другие перспективы. Юлия стала встречаться с банкиром-миллиардером Эдуардом Стерном, близким другом президента Франции Николя Саркози. Она довольно быстро родила ребенка, хотя тот был женат.Банкир купил Лемиговой пятикомнатную квартиру в Париже недалеко от Эйфелевой башни и полностью взял на себя все расходы Юлии и своего сына Максимилиана.Но однажды, приехав домой, женщина обнаружила, что ее пятимесячный ребенок мертв. Позже выяснилось, что убийца — няня, гражданка Болгарии. Она сбежала и ее так и не нашли. Дело о гибели Максимилиана вскоре закрыли.Через пару лет к Лемиговой обратилась другая любовница банкира Сессиль, сообщив ей, что заказное убийство организовала жена Стерна. Девушка предлагала шантажировать миллиардера. Но Юлия участвовать в этом сомнительном предприятии отказалась. Любовница решила действовать самостоятельно, а в итоге застрелила Стерна.После трагедии Юлия на какой-то момент исчезает из поля зрения журналистов. За эти годы Лемигова родила двух дочерей — Викторию и Эмму.Предложение руки и сердцаВ 2008-м Лемигова начинает встречаться с известной теннисисткой Навратиловой, давно не скрывающей своей нетрадиционной ориентации*. Их часто видели вместе, и парочка не стеснялась демонстрировать свои чувства. Навратилова старше Лемиговой на 16 лет.В сентябре 2014-го, во время Открытого чемпионата США по теннису, Навратилова сделала Лемиговой предложение, которое транслировалось на большом экране стадиона Артура на глазах у всех собравшихся зрителей.Пятнадцатого декабря того же года они заключили брак в Нью-Йорке. Вместе с дочерями Лемигова и Навратилова проживают в Майами. О своей бывшей родине Юлия практически не вспоминает.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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