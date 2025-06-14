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Как сложилась судьба "Мисс Вселенная" Юлии Лемиговой - РИА Новости, 14.06.2025
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09:35 14.06.2025
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Как сложилась судьба "Мисс Вселенная" Юлии Лемиговой
Как сложилась судьба "Мисс Вселенная" Юлии Лемиговой - РИА Новости, 14.06.2025
Как сложилась судьба "Мисс Вселенная" Юлии Лемиговой
Карьера Юлии Лемиговой развивалась стремительно: первая вице-мисс СССР в 1990-м и вторая вице-мисс на конкурсе "Мисс Вселенная" в 1991-м, международные конкурсы РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:35:00+03:00
2025-06-14T09:35:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Карьера Юлии Лемиговой развивалась стремительно: первая вице-мисс СССР в 1990-м и вторая вице-мисс на конкурсе "Мисс Вселенная" в 1991-м, международные конкурсы красоты, всемирная слава. Но хотя престижные награды принесли Юлии массу привилегий, ее личная жизнь напоминает летящий под откос скоростной поезд. О судьбе манекенщицы – в материале РИА Новости.Французская маркизаРодилась будущая модель в семье советского полковника-инженера, служившего в авиации. Юлия часто говорила о себе как о французской маркизе в четвертом поколении. Ее дед, француз по национальности, переехал в Россию незадолго до революции, а его сын, отец Юли, женился на русской.Тогда-то старик и посоветовал взять ему фамилию жены, чтобы не раскрыть ненароком аристократическое французское происхождение.Ключевую роль в развитии карьеры Юлии сыграл известный российский режиссер Александр Стефанович, экс-супруг певицы Аллы Пугачевой, ставший для Юлии "феей крестной" из Золушки.Разница в 28 лет ничуть не смутила девушку, тем более что Стефанович, как галантный кавалер, оплачивал все траты возлюбленной. Благодаря ему она устроилась моделью в первое советское агентство "Идолс" Сируша Бабека.Связи решаютЗатем в стране начались первые конкурсы красоты. Юля победила в "Мисс Москва", в чем ей сильно помог Стефанович своими связями.Следующее сражение развернулось за титул "Мисс СССР", но тут, несмотря на все усилия "феи крестной", Лемигова взять первое место не смогла. В финале корону надели на голову представительнице Белоруссии Марии Кеж, Юлия удостоилась звания первой вице-мисс.Другим значительным шагом в карьере манекенщицы стало участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в 1991-м: Юлия завоевала почетное звание "Вице-мисс Вселенная" и получила прибыльные рекламные контракты. После чего ее пути со Стефановичем разошлись, модель решила построить свою карьеру на Западе.Убийство грудного ребенкаТем более что в личной жизни появились другие перспективы. Юлия стала встречаться с банкиром-миллиардером Эдуардом Стерном, близким другом президента Франции Николя Саркози. Она довольно быстро родила ребенка, хотя тот был женат.Банкир купил Лемиговой пятикомнатную квартиру в Париже недалеко от Эйфелевой башни и полностью взял на себя все расходы Юлии и своего сына Максимилиана.Но однажды, приехав домой, женщина обнаружила, что ее пятимесячный ребенок мертв. Позже выяснилось, что убийца — няня, гражданка Болгарии. Она сбежала и ее так и не нашли. Дело о гибели Максимилиана вскоре закрыли.Через пару лет к Лемиговой обратилась другая любовница банкира Сессиль, сообщив ей, что заказное убийство организовала жена Стерна. Девушка предлагала шантажировать миллиардера. Но Юлия участвовать в этом сомнительном предприятии отказалась. Любовница решила действовать самостоятельно, а в итоге застрелила Стерна.После трагедии Юлия на какой-то момент исчезает из поля зрения журналистов. За эти годы Лемигова родила двух дочерей — Викторию и Эмму.Предложение руки и сердцаВ 2008-м Лемигова начинает встречаться с известной теннисисткой Навратиловой, давно не скрывающей своей нетрадиционной ориентации*. Их часто видели вместе, и парочка не стеснялась демонстрировать свои чувства. Навратилова старше Лемиговой на 16 лет.В сентябре 2014-го, во время Открытого чемпионата США по теннису, Навратилова сделала Лемиговой предложение, которое транслировалось на большом экране стадиона Артура на глазах у всех собравшихся зрителей.Пятнадцатого декабря того же года они заключили брак в Нью-Йорке. Вместе с дочерями Лемигова и Навратилова проживают в Майами. О своей бывшей родине Юлия практически не вспоминает.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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Как сложилась судьба "Мисс Вселенная" Юлии Лемиговой

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкФиналистка конкурса "Московская красавица - 89" Юлия Лемигова
Финалистка конкурса Московская красавица - 89 Юлия Лемигова - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Карьера Юлии Лемиговой развивалась стремительно: первая вице-мисс СССР в 1990-м и вторая вице-мисс на конкурсе "Мисс Вселенная" в 1991-м, международные конкурсы красоты, всемирная слава. Но хотя престижные награды принесли Юлии массу привилегий, ее личная жизнь напоминает летящий под откос скоростной поезд. О судьбе манекенщицы – в материале РИА Новости.

Французская маркиза

Родилась будущая модель в семье советского полковника-инженера, служившего в авиации. Юлия часто говорила о себе как о французской маркизе в четвертом поколении. Ее дед, француз по национальности, переехал в Россию незадолго до революции, а его сын, отец Юли, женился на русской.
Тогда-то старик и посоветовал взять ему фамилию жены, чтобы не раскрыть ненароком аристократическое французское происхождение.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер, сценарист Александр Стефанович на премьере фильма режиссера Дмитрия Астрахана "Любовь без правил" в кинотеатре "Иллюзион" в Москве
Режиссер, сценарист Александр Стефанович на премьере фильма режиссера Дмитрия Астрахана Любовь без правил в кинотеатре Иллюзион в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер, сценарист Александр Стефанович на премьере фильма режиссера Дмитрия Астрахана "Любовь без правил" в кинотеатре "Иллюзион" в Москве
Ключевую роль в развитии карьеры Юлии сыграл известный российский режиссер Александр Стефанович, экс-супруг певицы Аллы Пугачевой, ставший для Юлии "феей крестной" из Золушки.
Разница в 28 лет ничуть не смутила девушку, тем более что Стефанович, как галантный кавалер, оплачивал все траты возлюбленной. Благодаря ему она устроилась моделью в первое советское агентство "Идолс" Сируша Бабека.

Связи решают

Затем в стране начались первые конкурсы красоты. Юля победила в "Мисс Москва", в чем ей сильно помог Стефанович своими связями.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкКоролева, победительница конкурса "Мисс СССР - 90" Мария Кежа, 17-летняя студентка Витебского технологического института
Королева, победительница конкурса Мисс СССР - 90 Мария Кежа, 17-летняя студентка Витебского технологического института - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Королева, победительница конкурса "Мисс СССР - 90" Мария Кежа, 17-летняя студентка Витебского технологического института
Следующее сражение развернулось за титул "Мисс СССР", но тут, несмотря на все усилия "феи крестной", Лемигова взять первое место не смогла. В финале корону надели на голову представительнице Белоруссии Марии Кеж, Юлия удостоилась звания первой вице-мисс.
© Getty Images / George RoseМисс СССР Юлия Лемигова во время записи конкурса "Мисс Вселенная" в Лас-Вегасе, 1991 год
Мисс СССР Юлия Лемигова во время записи конкурса Мисс Вселенная в Лас-Вегасе, 1991 год - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / George Rose
Мисс СССР Юлия Лемигова во время записи конкурса "Мисс Вселенная" в Лас-Вегасе, 1991 год
Другим значительным шагом в карьере манекенщицы стало участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в 1991-м: Юлия завоевала почетное звание "Вице-мисс Вселенная" и получила прибыльные рекламные контракты. После чего ее пути со Стефановичем разошлись, модель решила построить свою карьеру на Западе.

Убийство грудного ребенка

Тем более что в личной жизни появились другие перспективы. Юлия стала встречаться с банкиром-миллиардером Эдуардом Стерном, близким другом президента Франции Николя Саркози. Она довольно быстро родила ребенка, хотя тот был женат.
Банкир купил Лемиговой пятикомнатную квартиру в Париже недалеко от Эйфелевой башни и полностью взял на себя все расходы Юлии и своего сына Максимилиана.
© Getty Images / BimЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Bim
Эйфелева башня в Париже
Но однажды, приехав домой, женщина обнаружила, что ее пятимесячный ребенок мертв. Позже выяснилось, что убийца — няня, гражданка Болгарии. Она сбежала и ее так и не нашли. Дело о гибели Максимилиана вскоре закрыли.
© Getty Images / Moha El-JawДетская кроватка
Детская кроватка - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Moha El-Jaw
Детская кроватка
Через пару лет к Лемиговой обратилась другая любовница банкира Сессиль, сообщив ей, что заказное убийство организовала жена Стерна. Девушка предлагала шантажировать миллиардера. Но Юлия участвовать в этом сомнительном предприятии отказалась. Любовница решила действовать самостоятельно, а в итоге застрелила Стерна.
После трагедии Юлия на какой-то момент исчезает из поля зрения журналистов. За эти годы Лемигова родила двух дочерей — Викторию и Эмму.

Предложение руки и сердца

В 2008-м Лемигова начинает встречаться с известной теннисисткой Навратиловой, давно не скрывающей своей нетрадиционной ориентации*. Их часто видели вместе, и парочка не стеснялась демонстрировать свои чувства. Навратилова старше Лемиговой на 16 лет.
© Getty Images / Jason KoernerЮлия Лемигова
Юлия Лемигова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Jason Koerner
Юлия Лемигова
В сентябре 2014-го, во время Открытого чемпионата США по теннису, Навратилова сделала Лемиговой предложение, которое транслировалось на большом экране стадиона Артура на глазах у всех собравшихся зрителей.
© Getty Images / Mireya AciertoЮлия Лемигова
Юлия Лемигова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Mireya Acierto
Юлия Лемигова
Пятнадцатого декабря того же года они заключили брак в Нью-Йорке. Вместе с дочерями Лемигова и Навратилова проживают в Майами. О своей бывшей родине Юлия практически не вспоминает.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
 
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