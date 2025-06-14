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В Ярославской области завершают создание образовательных комплексов - РИА Новости, 14.06.2025
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Ярославская область
 
13:48 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/obrazovanie-2022799156.html
В Ярославской области завершают создание образовательных комплексов
В Ярославской области завершают создание образовательных комплексов - РИА Новости, 14.06.2025
В Ярославской области завершают создание образовательных комплексов
Работу по созданию образовательных комплексов завершают в Ярославской области, уже действующие центры показывают положительные результаты, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:48:00+03:00
2025-06-14T13:48:00+03:00
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рыбинск
михаил евраев
образование - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Работу по созданию образовательных комплексов завершают в Ярославской области, уже действующие центры показывают положительные результаты, сообщает пресс-служба правительства региона. "Завершается работа по созданию образовательных комплексов в регионе", - говорится в сообщении. По данным областного правительства, в регионе уже действуют шесть объединенных центров: "Лидер", "Вектор" и №3 имени Н.П. Гусева в Ярославле, "Флагман" и "Импульс" в Рыбинске и №1 в Переславле-Залесском. Их работа показывает положительные результаты. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, чьи слова приводятся в сообщении, в частности, отметил, что на 45-60% выросли зарплаты у нянечек, обслуживающего и вспомогательного персонала. "Что касается оплаты труда учителей, то она регламентируется указами нашего президента и постоянно повышается в соответствии с заработной платой по региону. Но повышение зарплаты нянечек и вспомогательного персонала приводит к росту средней зарплаты по региону, а значит, в итоге это приведет и к увеличению оплаты труда педагогов", - подчеркнул губернатор. Перемены оценили и сотрудники тех школ и садов, которые не включены в образовательные комплексы, отмечают в областном правительстве. В объединенные центры переходят специалисты из других учреждений. Все чаще сотрудники поднимают вопрос справедливости: к примеру, за одну и ту же работу в образовательных комплексах платят значительно больше, чем в обычных садах и школах. При создании образовательных комплексов речь идет только об объединении юридических лиц. Школы и детские сады остаются на своих местах и сохраняют свои традиции и образовательные направления. Более того, появляется преемственность между детскими садиками и школами. "Вся полученная при объединении экономия остается в образовательных комплексах и идет на повышение оплаты труда. А также на решение задач, которые определят в самих комплексах: приобретение оборудования для уборки территории, покупка автомобиля или создание новых секций и кружков", – добавил Михаил Евраев. В правительстве региона подчеркивают, что отработанные в шести образовательных комплексах эффективные практики будут распространены на все учебные учреждения региона: это позволит сделать качество образования одинаково высоким по всей Ярославской области и обеспечить специалистам, работающим в отрасли, достойные условия труда.
https://ria.ru/20240910/evraev-1971931366.html
https://ria.ru/20250315/shkolniki-2005212089.html
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ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев, образование - общество
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Михаил Евраев, Образование - Общество
В Ярославской области завершают создание образовательных комплексов

В Ярославской области завершают работу по созданию образовательных комплексов

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиЗавершается работа по созданию образовательных комплексов в Ярославской области
Завершается работа по созданию образовательных комплексов в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Завершается работа по созданию образовательных комплексов в Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Работу по созданию образовательных комплексов завершают в Ярославской области, уже действующие центры показывают положительные результаты, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Завершается работа по созданию образовательных комплексов в регионе", - говорится в сообщении.
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По данным областного правительства, в регионе уже действуют шесть объединенных центров: "Лидер", "Вектор" и №3 имени Н.П. Гусева в Ярославле, "Флагман" и "Импульс" в Рыбинске и №1 в Переславле-Залесском. Их работа показывает положительные результаты.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, чьи слова приводятся в сообщении, в частности, отметил, что на 45-60% выросли зарплаты у нянечек, обслуживающего и вспомогательного персонала.
"Что касается оплаты труда учителей, то она регламентируется указами нашего президента и постоянно повышается в соответствии с заработной платой по региону. Но повышение зарплаты нянечек и вспомогательного персонала приводит к росту средней зарплаты по региону, а значит, в итоге это приведет и к увеличению оплаты труда педагогов", - подчеркнул губернатор.
Перемены оценили и сотрудники тех школ и садов, которые не включены в образовательные комплексы, отмечают в областном правительстве. В объединенные центры переходят специалисты из других учреждений. Все чаще сотрудники поднимают вопрос справедливости: к примеру, за одну и ту же работу в образовательных комплексах платят значительно больше, чем в обычных садах и школах.
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При создании образовательных комплексов речь идет только об объединении юридических лиц. Школы и детские сады остаются на своих местах и сохраняют свои традиции и образовательные направления. Более того, появляется преемственность между детскими садиками и школами.
"Вся полученная при объединении экономия остается в образовательных комплексах и идет на повышение оплаты труда. А также на решение задач, которые определят в самих комплексах: приобретение оборудования для уборки территории, покупка автомобиля или создание новых секций и кружков", – добавил Михаил Евраев.
В правительстве региона подчеркивают, что отработанные в шести образовательных комплексах эффективные практики будут распространены на все учебные учреждения региона: это позволит сделать качество образования одинаково высоким по всей Ярославской области и обеспечить специалистам, работающим в отрасли, достойные условия труда.
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