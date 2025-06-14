https://ria.ru/20250614/obrazovanie-2022757317.html

Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию

Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию - РИА Новости, 14.06.2025

Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости, как абитуриенту выбрать будущую профессию, отметив, что необходимо понимать, кем ты хочешь стать, и... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:47:00+03:00

2025-06-14T07:47:00+03:00

2025-06-14T07:47:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости, как абитуриенту выбрать будущую профессию, отметив, что необходимо понимать, кем ты хочешь стать, и внимательно изучать рынок труда, который претерпевает изменения. "С одной стороны, надо прислушиваться к себе, к тому, что тебе нравится. Конечно, если выбирать только прагматически, то можно получить качественное образование, к которому не будет душа лежать. Но, с другой стороны, надо очень внимательно смотреть на рынок труда сегодня и в перспективе. И мы понимаем, что рынок труда претерпевает серьезные изменения, вся аналитика сегодня дана, в дополнение к этому можно и нужно посмотреть разного рода рейтинги, достаточно обстоятельные, в том числе по качеству трудоустройства", - заявил РИА Новости министр. Фальков добавил, что с учетом обстоятельств, кем ты хочешь стать, ситуации на рынке труда, нужно соотнести свои результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие возможности в конкретном регионе, университетах и сделать окончательный выбор. "Этот выбор все равно предполагает определенный маневр, потому что сегодня ты не в один университет подаешь (документы - ред.), а в целый ряд. Это могут быть университеты в разных регионах, разные по требованиям. Конкурсы все живые и, конечно, абитуриенту лучше держать руку на пульсе", - заключил глава Минобрнауки РФ. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.

https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html

https://ria.ru/20250211/minobrnauki-1998622912.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков