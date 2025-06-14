Рейтинг@Mail.ru
Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/obrazovanie-2022757317.html
Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию
Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию - РИА Новости, 14.06.2025
Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости, как абитуриенту выбрать будущую профессию, отметив, что необходимо понимать, кем ты хочешь стать, и... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:47:00+03:00
2025-06-14T07:47:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_bda962a7a34ab1fc1d0560a989cd9941.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости, как абитуриенту выбрать будущую профессию, отметив, что необходимо понимать, кем ты хочешь стать, и внимательно изучать рынок труда, который претерпевает изменения. "С одной стороны, надо прислушиваться к себе, к тому, что тебе нравится. Конечно, если выбирать только прагматически, то можно получить качественное образование, к которому не будет душа лежать. Но, с другой стороны, надо очень внимательно смотреть на рынок труда сегодня и в перспективе. И мы понимаем, что рынок труда претерпевает серьезные изменения, вся аналитика сегодня дана, в дополнение к этому можно и нужно посмотреть разного рода рейтинги, достаточно обстоятельные, в том числе по качеству трудоустройства", - заявил РИА Новости министр. Фальков добавил, что с учетом обстоятельств, кем ты хочешь стать, ситуации на рынке труда, нужно соотнести свои результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие возможности в конкретном регионе, университетах и сделать окончательный выбор. "Этот выбор все равно предполагает определенный маневр, потому что сегодня ты не в один университет подаешь (документы - ред.), а в целый ряд. Это могут быть университеты в разных регионах, разные по требованиям. Конкурсы все живые и, конечно, абитуриенту лучше держать руку на пульсе", - заключил глава Минобрнауки РФ. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html
https://ria.ru/20250211/minobrnauki-1998622912.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_47aa6d4990a3c8db72c88d98a77e39d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию

Глава Минобрнауки Фальков посоветовал изучать рынок труда перед поступлением

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости, как абитуриенту выбрать будущую профессию, отметив, что необходимо понимать, кем ты хочешь стать, и внимательно изучать рынок труда, который претерпевает изменения.
"С одной стороны, надо прислушиваться к себе, к тому, что тебе нравится. Конечно, если выбирать только прагматически, то можно получить качественное образование, к которому не будет душа лежать. Но, с другой стороны, надо очень внимательно смотреть на рынок труда сегодня и в перспективе. И мы понимаем, что рынок труда претерпевает серьезные изменения, вся аналитика сегодня дана, в дополнение к этому можно и нужно посмотреть разного рода рейтинги, достаточно обстоятельные, в том числе по качеству трудоустройства", - заявил РИА Новости министр.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Фальков рассказал о регулировании количества платных мест в вузах
03:17
Фальков добавил, что с учетом обстоятельств, кем ты хочешь стать, ситуации на рынке труда, нужно соотнести свои результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие возможности в конкретном регионе, университетах и сделать окончательный выбор.
"Этот выбор все равно предполагает определенный маневр, потому что сегодня ты не в один университет подаешь (документы - ред.), а в целый ряд. Это могут быть университеты в разных регионах, разные по требованиям. Конкурсы все живые и, конечно, абитуриенту лучше держать руку на пульсе", - заключил глава Минобрнауки РФ.
Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Минобрнауки подготовили проект о внедрении новой системы образования
11 февраля, 14:11
 
ОбществоРоссияВалерий Фальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала