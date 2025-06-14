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Пострадавших из-за падения обломков БПЛА в Невинномысске нет
Пострадавших из-за падения обломков БПЛА в Невинномысске нет - РИА Новости, 14.06.2025
Пострадавших из-за падения обломков БПЛА в Невинномысске нет
Пострадавших из-за падения обломков БПЛА в ставропольском Невинномысске нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:43:00+03:00
2025-06-14T07:43:00+03:00
2025-06-14T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
невинномысск
владимир владимиров
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пострадавших из-за падения обломков БПЛА в ставропольском Невинномысске нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Ранее Владимиров сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в ставропольском Невинномысске есть пострадавший. "Обновление информации. По уточненным данным, пострадавших нет", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
невинномысск, владимир владимиров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Невинномысск, Владимир Владимиров, Безопасность
Пострадавших из-за падения обломков БПЛА в Невинномысске нет
Владимиров: пострадавших при падении обломков БПЛА в Невинномысске нет