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Иран дважды пытался ликвидировать Трампа, утверждает Нетаньяху - РИА Новости, 14.06.2025
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21:40 14.06.2025 (обновлено: 22:02 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/netanyakhu-2022868752.html
Иран дважды пытался ликвидировать Трампа, утверждает Нетаньяху
Иран дважды пытался ликвидировать Трампа, утверждает Нетаньяху - РИА Новости, 14.06.2025
Иран дважды пытался ликвидировать Трампа, утверждает Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что иранский режим дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:40:00+03:00
2025-06-14T22:02:00+03:00
иран
дональд трамп
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что иранский режим дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа."Прямо сейчас иранский режим наносит удары по нашим гражданским районам, в то время как мы целенаправленно бьём по террористам. Это не ново. Они уже пытались дважды ликвидировать президента (США Дональда - ред.) Трампа. Они взрывали американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убивали и калечили тысячи американцев при помощи самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг и бесконечно скандируют: "Смерть Америке", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит его офис.Израильский премьер отметил вклад еврейского государства в защиту как региона Ближнего Востока, так и стран за его пределами."Обороняя себя, мы защищаем и других: наших арабских соседей, наших друзей по миру, Европу и, конечно, Соединённые Штаты, которые, в свою очередь, неизменно поддерживают нас. Это миссия, имеющая значение для всего человечества... Наш враг — это ваш враг. И делая то, что мы делаем, мы пресекаем угрозу, которая рано или поздно может затронуть всех. Наша победа будет и вашей победой", - добавил он.В ночь а 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, ликвидировав ключевых военных командиров и ряд ученых-ядерщиков. Ударам в частности подверглись ядерные объекты в Натанзе и Фордо, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, многочисленные ракетные мощности и системы ПВО.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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96
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иран, дональд трамп, в мире, биньямин нетаньяху, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Дональд Трамп, В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран дважды пытался ликвидировать Трампа, утверждает Нетаньяху

Премьер Израиля Нетаньяху: Иран дважды пытался ликвидировать Трампа

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что иранский режим дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа.
"Прямо сейчас иранский режим наносит удары по нашим гражданским районам, в то время как мы целенаправленно бьём по террористам. Это не ново. Они уже пытались дважды ликвидировать президента (США Дональда - ред.) Трампа. Они взрывали американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убивали и калечили тысячи американцев при помощи самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг и бесконечно скандируют: "Смерть Америке", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит его офис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
Израильский премьер отметил вклад еврейского государства в защиту как региона Ближнего Востока, так и стран за его пределами.
"Обороняя себя, мы защищаем и других: наших арабских соседей, наших друзей по миру, Европу и, конечно, Соединённые Штаты, которые, в свою очередь, неизменно поддерживают нас. Это миссия, имеющая значение для всего человечества... Наш враг — это ваш враг. И делая то, что мы делаем, мы пресекаем угрозу, которая рано или поздно может затронуть всех. Наша победа будет и вашей победой", - добавил он.
В ночь а 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, ликвидировав ключевых военных командиров и ряд ученых-ядерщиков. Ударам в частности подверглись ядерные объекты в Натанзе и Фордо, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, многочисленные ракетные мощности и системы ПВО.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
ИранДональд ТрампВ миреБиньямин НетаньяхуИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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