Иран дважды пытался ликвидировать Трампа, утверждает Нетаньяху
Премьер Израиля Нетаньяху: Иран дважды пытался ликвидировать Трампа
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что иранский режим дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа.
"Прямо сейчас иранский режим наносит удары по нашим гражданским районам, в то время как мы целенаправленно бьём по террористам. Это не ново. Они уже пытались дважды ликвидировать президента (США Дональда - ред.) Трампа. Они взрывали американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убивали и калечили тысячи американцев при помощи самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг и бесконечно скандируют: "Смерть Америке", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит его офис.
Израильский премьер отметил вклад еврейского государства в защиту как региона Ближнего Востока, так и стран за его пределами.
"Обороняя себя, мы защищаем и других: наших арабских соседей, наших друзей по миру, Европу и, конечно, Соединённые Штаты, которые, в свою очередь, неизменно поддерживают нас. Это миссия, имеющая значение для всего человечества... Наш враг — это ваш враг. И делая то, что мы делаем, мы пресекаем угрозу, которая рано или поздно может затронуть всех. Наша победа будет и вашей победой", - добавил он.
В ночь а 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
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Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, ликвидировав ключевых военных командиров и ряд ученых-ядерщиков. Ударам в частности подверглись ядерные объекты в Натанзе и Фордо, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, многочисленные ракетные мощности и системы ПВО.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.