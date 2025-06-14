https://ria.ru/20250614/nastuplenie-2022778469.html

В США ужаснулись происходящему в Днепропетровской области

В США ужаснулись происходящему в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.06.2025

В США ужаснулись происходящему в Днепропетровской области

Наступление российских военных в Днепропетровской области осложняет позицию Украины, пишет New York Times."Если Россия захватит значительную часть... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T10:35:00+03:00

2025-06-14T10:35:00+03:00

2025-06-14T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Наступление российских военных в Днепропетровской области осложняет позицию Украины, пишет New York Times."Если Россия захватит значительную часть Днепропетровской области, это может осложнить положение Украины в любых переговорах..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что российские войска переносят боевые действия в регион, который, как думали многие украинцы, останется незатронутым наземными боями. Кроме того, контроль над пограничной зоной между Днепропетровском и Донецком также даст России более прочный плацдарм для продолжения наступления в Донецкой области, указывает издание. Накануне командир отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер заявил, что после освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области. До этого Минобороны сообщило, что группировка "Центр" развивает наступление на территории Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250614/dubinskiy-2022761529.html

https://ria.ru/20250614/starmer-2022797350.html

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