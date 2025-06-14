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В США ужаснулись происходящему в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:35 14.06.2025 (обновлено: 16:44 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/nastuplenie-2022778469.html
В США ужаснулись происходящему в Днепропетровской области
В США ужаснулись происходящему в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.06.2025
В США ужаснулись происходящему в Днепропетровской области
Наступление российских военных в Днепропетровской области осложняет позицию Украины, пишет New York Times."Если Россия захватит значительную часть... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:35:00+03:00
2025-06-14T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Наступление российских военных в Днепропетровской области осложняет позицию Украины, пишет New York Times."Если Россия захватит значительную часть Днепропетровской области, это может осложнить положение Украины в любых переговорах..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что российские войска переносят боевые действия в регион, который, как думали многие украинцы, останется незатронутым наземными боями. Кроме того, контроль над пограничной зоной между Днепропетровском и Донецком также даст России более прочный плацдарм для продолжения наступления в Донецкой области, указывает издание. Накануне командир отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер заявил, что после освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области. До этого Минобороны сообщило, что группировка "Центр" развивает наступление на территории Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250614/dubinskiy-2022761529.html
https://ria.ru/20250614/starmer-2022797350.html
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в мире, днепропетровская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Россия
В США ужаснулись происходящему в Днепропетровской области

NYT: ситуация в Днепропетровской области осложняет переговорную позицию Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Наступление российских военных в Днепропетровской области осложняет позицию Украины, пишет New York Times.

"Если Россия захватит значительную часть Днепропетровской области, это может осложнить положение Украины в любых переговорах..." — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что российские войска переносят боевые действия в регион, который, как думали многие украинцы, останется незатронутым наземными боями.

Кроме того, контроль над пограничной зоной между Днепропетровском и Донецком также даст России более прочный плацдарм для продолжения наступления в Донецкой области, указывает издание.

Накануне командир отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер заявил, что после освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области. До этого Минобороны сообщило, что группировка "Центр" развивает наступление на территории Днепропетровской области.
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