В США ужаснулись происходящему в Днепропетровской области
NYT: ситуация в Днепропетровской области осложняет переговорную позицию Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Наступление российских военных в Днепропетровской области осложняет позицию Украины, пишет New York Times.
"Если Россия захватит значительную часть Днепропетровской области, это может осложнить положение Украины в любых переговорах..." — говорится в публикации.
"Если Россия захватит значительную часть Днепропетровской области, это может осложнить положение Украины в любых переговорах..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что российские войска переносят боевые действия в регион, который, как думали многие украинцы, останется незатронутым наземными боями.
Кроме того, контроль над пограничной зоной между Днепропетровском и Донецком также даст России более прочный плацдарм для продолжения наступления в Донецкой области, указывает издание.
Накануне командир отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер заявил, что после освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области. До этого Минобороны сообщило, что группировка "Центр" развивает наступление на территории Днепропетровской области.
Кроме того, контроль над пограничной зоной между Днепропетровском и Донецком также даст России более прочный плацдарм для продолжения наступления в Донецкой области, указывает издание.
Накануне командир отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер заявил, что после освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области. До этого Минобороны сообщило, что группировка "Центр" развивает наступление на территории Днепропетровской области.
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