https://ria.ru/20250614/myagkova-2022795262.html

Умерла театральный критик Ирина Мягкова

Умерла театральный критик Ирина Мягкова - РИА Новости, 14.06.2025

Умерла театральный критик Ирина Мягкова

Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщили в Telegram-канале ГИТИСа. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:12:00+03:00

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2025-06-14T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщили в Telegram-канале ГИТИСа. "Не стало театрального критика, переводчика, преподавателя, кандидата искусствоведения Ирины Григорьевны Мягковой", - говорится в сообщении. В институте напомнили, что в 80-90-х годах Мягкова преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа, вела семинар по театральной критике, была мастером заочных курсов и преподавателем кафедры театра народов СССР. Они также отметили, что она была выдающимся знатоком литературы и театра Франции и замечательным переводчиком французской драматургии. "ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны", - заключили в институте. Мягкова в 1961 году окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, а в 1965-м - Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1976 году получила степень кандидата искусствоведения. С 1988 года по 1993 год преподавала в ГИТИСе. Как критик и искусствовед Мягкова специализировалась как на современной отечественной сцене, так и на французском театре. Особенно она интересовалась региональными театрами, в которых много бывала. В 2014 году в "Новом литературном обозрении" вышла книга мемуарной прозы Ирины Мягковой "Чужая девочка".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ссср, франция, гитис, ирина мягкова (театровед), новости культуры, театр