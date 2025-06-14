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Умерла театральный критик Ирина Мягкова - РИА Новости, 14.06.2025
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Культура
 
13:12 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/myagkova-2022795262.html
Умерла театральный критик Ирина Мягкова
Умерла театральный критик Ирина Мягкова - РИА Новости, 14.06.2025
Умерла театральный критик Ирина Мягкова
Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщили в Telegram-канале ГИТИСа. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:12:00+03:00
2025-06-14T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщили в Telegram-канале ГИТИСа. "Не стало театрального критика, переводчика, преподавателя, кандидата искусствоведения Ирины Григорьевны Мягковой", - говорится в сообщении. В институте напомнили, что в 80-90-х годах Мягкова преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа, вела семинар по театральной критике, была мастером заочных курсов и преподавателем кафедры театра народов СССР. Они также отметили, что она была выдающимся знатоком литературы и театра Франции и замечательным переводчиком французской драматургии. "ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны", - заключили в институте. Мягкова в 1961 году окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, а в 1965-м - Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1976 году получила степень кандидата искусствоведения. С 1988 года по 1993 год преподавала в ГИТИСе. Как критик и искусствовед Мягкова специализировалась как на современной отечественной сцене, так и на французском театре. Особенно она интересовалась региональными театрами, в которых много бывала. В 2014 году в "Новом литературном обозрении" вышла книга мемуарной прозы Ирины Мягковой "Чужая девочка".
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ссср, франция, гитис, ирина мягкова (театровед), новости культуры, театр
Культура, СССР, Франция, ГИТИС, Ирина Мягкова (театровед), Новости культуры, Театр
Умерла театральный критик Ирина Мягкова

Театральный критик и переводчик Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет

© Фото : соцсетиТеатровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова
Театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : соцсети
Театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Театральный критик, театровед, переводчик и преподаватель Ирина Мягкова умерла в возрасте 87 лет, сообщили в Telegram-канале ГИТИСа.
«
"Не стало театрального критика, переводчика, преподавателя, кандидата искусствоведения Ирины Григорьевны Мягковой", - говорится в сообщении.
В институте напомнили, что в 80-90-х годах Мягкова преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа, вела семинар по театральной критике, была мастером заочных курсов и преподавателем кафедры театра народов СССР. Они также отметили, что она была выдающимся знатоком литературы и театра Франции и замечательным переводчиком французской драматургии.
«
"ГИТИС выражает глубочайшие соболезнования дочери Ирины Мягковой — нашей выпускнице Ирине Кулик, близким, друзьям, коллегам, ученикам и читателям Ирины Григорьевны", - заключили в институте.
Мягкова в 1961 году окончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, а в 1965-м - Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В 1976 году получила степень кандидата искусствоведения. С 1988 года по 1993 год преподавала в ГИТИСе.
Как критик и искусствовед Мягкова специализировалась как на современной отечественной сцене, так и на французском театре. Особенно она интересовалась региональными театрами, в которых много бывала.
В 2014 году в "Новом литературном обозрении" вышла книга мемуарной прозы Ирины Мягковой "Чужая девочка".
 
КультураСССРФранцияГИТИСИрина Мягкова (театровед)Новости культурыТеатр
 
 
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