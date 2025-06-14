https://ria.ru/20250614/moskva-2022783391.html

Москвичей предупредили о непогоде

Москвичей предупредили о непогоде - РИА Новости, 14.06.2025

Москвичей предупредили о непогоде

Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в субботу. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:22:00+03:00

2025-06-14T11:22:00+03:00

2025-06-14T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в субботу. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток".

https://ria.ru/20250613/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, погода