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Москвичей предупредили о непогоде - РИА Новости, 14.06.2025
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11:22 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/moskva-2022783391.html
Москвичей предупредили о непогоде
Москвичей предупредили о непогоде - РИА Новости, 14.06.2025
Москвичей предупредили о непогоде
Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в субботу. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:22:00+03:00
2025-06-14T11:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
погода
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в субботу. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток".
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток, Москва, Погода
Москвичей предупредили о непогоде

КГХ предупредил москвичей о грозе и сильном ветре в субботу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в субботу.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток".
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