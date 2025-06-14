https://ria.ru/20250614/moskva-2022783391.html
Москвичей предупредили о непогоде
Москвичей предупредили о непогоде - РИА Новости, 14.06.2025
Москвичей предупредили о непогоде
Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в субботу. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:22:00+03:00
2025-06-14T11:22:00+03:00
2025-06-14T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в субботу. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток, Москва, Погода
Москвичей предупредили о непогоде
КГХ предупредил москвичей о грозе и сильном ветре в субботу