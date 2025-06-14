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Названы сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты - РИА Новости, 14.06.2025
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11:14 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022782639.html
Названы сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты
Названы сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты - РИА Новости, 14.06.2025
Названы сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты
Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:14:00+03:00
2025-06-14T11:14:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Предлагаем ознакомиться с нашим вторым дайджестом фишинговых ресурсов, направленных киберполицией на блокировку. Лидер нашего антирейтинга изменился, в этот раз это онлайн-покупки (35%). На втором месте (33%) – инвестиционное мошенничество", - говорится в материалах ведомства. В материалах ведомства отмечается, что в сфере онлайн-покупок заметна сезонность: значительное количество поддельных ресурсов предлагали пиломатериалы и готовые беседки. Кроме того, мошенники продавали музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти и брендовую одежду. Продажа несуществующих iPhone 16 Pro Max также присутствует. По словам правоохранителей, максимальный ущерб от инвестиционного мошенничества составил 11,4 миллионов рублей под предлогом "инвестиций в биржу", а также попытки выдать себя за сотрудников Московской биржи. По материалам ведомства третье место заняли фишинговые сайты с предложением интим-услуг (16%). На четвертом - фальшивые услуги (13%). В данной категории чаще всего встречались предложения аренды жилья, что связано с периодом отпусков, и продажа билетов в несуществующие театры. Правоохранители отмечают, что самое примечательное из прочих схем (3%) – ресурс, представлявшийся платформой для оценки товаров на популярных маркетплейсах и использовавшийся в мошеннических схемах в сфере трудоустройства. Уточняется, что доступ ко всем ресурсам прекращен, но мошенники активно создают новые.
https://ria.ru/20250614/moshenniki-2022771318.html
https://ria.ru/20241006/pisma-1976581122.html
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РИА Новости
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Названы сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты

МВД: онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для фишинга

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Fotolia / Elnur
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Предлагаем ознакомиться с нашим вторым дайджестом фишинговых ресурсов, направленных киберполицией на блокировку. Лидер нашего антирейтинга изменился, в этот раз это онлайн-покупки (35%). На втором месте (33%) – инвестиционное мошенничество", - говорится в материалах ведомства.
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11 февраля, 13:50
В материалах ведомства отмечается, что в сфере онлайн-покупок заметна сезонность: значительное количество поддельных ресурсов предлагали пиломатериалы и готовые беседки. Кроме того, мошенники продавали музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти и брендовую одежду. Продажа несуществующих iPhone 16 Pro Max также присутствует.
По словам правоохранителей, максимальный ущерб от инвестиционного мошенничества составил 11,4 миллионов рублей под предлогом "инвестиций в биржу", а также попытки выдать себя за сотрудников Московской биржи.
По материалам ведомства третье место заняли фишинговые сайты с предложением интим-услуг (16%).
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На четвертом - фальшивые услуги (13%). В данной категории чаще всего встречались предложения аренды жилья, что связано с периодом отпусков, и продажа билетов в несуществующие театры.
Правоохранители отмечают, что самое примечательное из прочих схем (3%) – ресурс, представлявшийся платформой для оценки товаров на популярных маркетплейсах и использовавшийся в мошеннических схемах в сфере трудоустройства.
Уточняется, что доступ ко всем ресурсам прекращен, но мошенники активно создают новые.
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