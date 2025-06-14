https://ria.ru/20250614/moshenniki--2022798572.html

Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране

Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране - РИА Новости, 14.06.2025

Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране

Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране, сообщило российское посольство в Тегеране. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:40:00+03:00

2025-06-14T13:40:00+03:00

2025-06-14T13:40:00+03:00

али хаменеи

израиль

в мире

тегеран (город)

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране, сообщило российское посольство в Тегеране. "Ряд фейковых телеграм-каналов и чатов призывает росграждан выйти на связь с Посольством РФ в Иране якобы для получения неких актуальных данных о ситуации в Иране", - написала дипмиссия в своем Telegram-канале. В посольстве предположили, что, скорее всего, так действуют мошенники. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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али хаменеи, израиль, в мире, тегеран (город), иран, обострение конфликта между израилем и ираном