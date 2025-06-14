https://ria.ru/20250614/mordoviya-2022761366.html
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 14.06.2025
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:21:00+03:00
2025-06-14T08:21:00+03:00
2025-06-14T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
самарская область
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. Опасность была объявлена в 1.03 мск, она продлилась около шести с половиной часов. "Уважаемые жители! Отбой опасности по БПЛА в Республике Мордовия", - говорится в сообщении. Также в приложении МЧС РФ сообщили об отмене опасности атаки БПЛА в Самарской области. Опасность в регионе была объявлена 0.49 мск, она продлилась почти семь часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Самарская область
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии