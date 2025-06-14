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ЕС открыто и нагло вмешивается в выборы в Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2025
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15:13 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/moldaviya-2022818936.html
ЕС открыто и нагло вмешивается в выборы в Молдавии, считает эксперт
ЕС открыто и нагло вмешивается в выборы в Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2025
ЕС открыто и нагло вмешивается в выборы в Молдавии, считает эксперт
Представители Евросоюза вмешиваются в избирательный процесс в Молдавии, но при этом игнорируют проблемы в самой стране, считает эксперт в области безопасности,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:13:00+03:00
2025-06-14T15:13:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Представители Евросоюза вмешиваются в избирательный процесс в Молдавии, но при этом игнорируют проблемы в самой стране, считает эксперт в области безопасности, бывший замминистра иностранный дел Молдавии Валерий Осталеп. "То, как они (представители ЕС - ред.) вмешиваются в наши выборы, - это демократия? То, какие "цирки" они устраивают нам в каждом цикле? Половина Европы сюда приезжает и валяет дурака в прямом смысле слова. Это полное наглейшее вмешательство в наши выборы. Считаете нас за идиотов? Правильно считаете, мы таковыми являемся", - заявил Осталеп журналистам. По его словам, в Молдавии не соблюдается и один из основных принципов демократии - принцип разделения властей. "В ЕС не замечают, что в Молдавии делается. Они не замечают, что здесь организованная преступность, и в эту организованную преступную группу входят местные царьки, высокопоставленные сотрудники полиции, которые занимаются контрабандой, решают судебные вопросы, заходят к судьям", - добавил Осталеп. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20250608/moldaviya-2021651675.html
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в мире, молдавия, россия, украина, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Евросоюз
ЕС открыто и нагло вмешивается в выборы в Молдавии, считает эксперт

Осталеп: ЕС нагло вмешивается в выборы в Молдавии, игнорируя ее проблемы

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Молдавии
Мужчина голосует на избирательном участке в Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Мужчина голосует на избирательном участке в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Представители Евросоюза вмешиваются в избирательный процесс в Молдавии, но при этом игнорируют проблемы в самой стране, считает эксперт в области безопасности, бывший замминистра иностранный дел Молдавии Валерий Осталеп.
"То, как они (представители ЕС - ред.) вмешиваются в наши выборы, - это демократия? То, какие "цирки" они устраивают нам в каждом цикле? Половина Европы сюда приезжает и валяет дурака в прямом смысле слова. Это полное наглейшее вмешательство в наши выборы. Считаете нас за идиотов? Правильно считаете, мы таковыми являемся", - заявил Осталеп журналистам.
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По его словам, в Молдавии не соблюдается и один из основных принципов демократии - принцип разделения властей.
«
"В ЕС не замечают, что в Молдавии делается. Они не замечают, что здесь организованная преступность, и в эту организованную преступную группу входят местные царьки, высокопоставленные сотрудники полиции, которые занимаются контрабандой, решают судебные вопросы, заходят к судьям", - добавил Осталеп.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
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