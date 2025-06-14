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Жители США вышли на антиправительственные митинги - РИА Новости, 14.06.2025
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21:02 14.06.2025 (обновлено: 22:55 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/los-andzheles-2022864317.html
Жители США вышли на антиправительственные митинги
Жители США вышли на антиправительственные митинги - РИА Новости, 14.06.2025
Жители США вышли на антиправительственные митинги
Жители США собрались на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:02:00+03:00
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в мире
сша
лос-анджелес
калифорния
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 14 июн — РИА Новости. Жители США собрались на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости. Демонстрации стала частью скоординированной акции No Kings (с англ. — "Нет королям"). Акции проходят по всей стране в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера. Протесты в США
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сша
лос-анджелес
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353
60
353
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Акция протеста в Лос-Анджелесе против политики Трампа
Акция протеста в Лос-Анджелесе против политики Трампа
2025-06-14T21:02
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PT0M16S
В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа
В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа
2025-06-14T21:02
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PT0M18S
Шествие против политики Трампа
Шествие против политики Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Как передает корреспондент РИА Новости, участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие держат в руках флаг США или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента - с "антихристом".
2025-06-14T21:02
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PT0M18S
Акция протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона
Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты в Бефесде растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами.
2025-06-14T21:02
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PT0M31S
Демонстрация против политики Трампа
Дождь не помешал протестующим в Нью-Йорке собраться на демонстрацию против политики администрации Трампа
2025-06-14T21:02
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PT0M05S
Столкновения полиции Лос-Анджелеса с протестующими
Полиция Лос-Анджелеса решила разблокировать группу протестующих, предупредив, что арестует их, если они акция продолжится.
2025-06-14T21:02
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Столкновения с полицией в Сиэтле
Столкновения с полицией в Сиэтле
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в мире, сша, лос-анджелес, калифорния
В мире, США, Лос-Анджелес, Калифорния
Жители США вышли на антиправительственные митинги

В Лос-Анджелесе несколько тысяч человек вышли на протест против политики Трампа

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 14 июн — РИА Новости. Жители США собрались на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости.
Демонстрации стала частью скоординированной акции No Kings (с англ. — "Нет королям"). Акции проходят по всей стране в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера.
  • В Лос-Анджелесе тысячи людей собрались возле городской ратуши.
  • По наблюдениям корреспондента РИА Новости, сегодняшний протест пока что самый масштабный в городе, начиная с понедельника.
  • Демонстрация проходит мирно, силовики не вмешиваются и не разгоняют толпу.
  • Протестующие пока что также не проявляют агрессии.
  • В городе Филадельфия в акции приняли участие около 14 тысяч человек.
  • Участники среди прочего скандировали лозунги: "Вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи".
  • Многие протестующие держали в руках американские флаги или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента — с "антихристом".
  • Позднее местная полиция сообщила, что в акции приняли участие около 80 тысяч человек.
  • Акция прошла мирно, по плану организаторов она должна стать самой многочисленной в стране.
  • В пригороде Вашингтона, у штаб-квартиры телеканала Fox 5, на митинг собрались сотни человек.
  • Демонстранты держали в руках плакаты и транспаранты с лозунгами: "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям".
  • Участники акции свистели в свистки, били в барабаны и кричали "Нет королям".
  • Поддержку демонстрантам выражали гудками многочисленные водители машин с пассажирами.
  • В самом Вашингтоне несколько сотен человек вышли на марш с призывом к отставке Трампа.
  • Демонстранты в сопровождении нарядов полиции проследовали с транспарантами и плакатами по центру города в сторону Белого дома.
  • Участники применяли нецензурную брань в адрес американского лидера, а также выкрикивали лозунги "Трамп должен уйти сейчас же".
  • Позднее демонстранты подошли к Белому дому со стороны сквера Лафайет, уперлись в заборы, заранее установленные властями, и продолжили митинг в нескольких десятках метров от периметра резиденции президента.
  • В Нью-Йорке на акцию протеста вышли около 500 человек.
  • Люди собрались в самом центре Манхеттена на Пятой авеню, что привело к перекрытию дорог и заторам в некоторых районах.
  • У людей в руках плакаты с надписями "Никаких королей и диктаторов".
  • Некоторые участники раскритиковали празднование 250-летия Армии США, которое пройдет в субботу в Вашингтоне.

Протесты в США

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Масштабные акции прошли и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дождались: бунт мигрантов взорвал страну
9 июня, 08:00
 
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