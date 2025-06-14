Жители США вышли на антиправительственные митинги
В Лос-Анджелесе несколько тысяч человек вышли на протест против политики Трампа
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 14 июн — РИА Новости. Жители США собрались на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости.
Демонстрации стала частью скоординированной акции No Kings (с англ. — "Нет королям"). Акции проходят по всей стране в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера.
- В Лос-Анджелесе тысячи людей собрались возле городской ратуши.
- По наблюдениям корреспондента РИА Новости, сегодняшний протест пока что самый масштабный в городе, начиная с понедельника.
- Демонстрация проходит мирно, силовики не вмешиваются и не разгоняют толпу.
- Протестующие пока что также не проявляют агрессии.
- В городе Филадельфия в акции приняли участие около 14 тысяч человек.
- Участники среди прочего скандировали лозунги: "Вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи".
- Многие протестующие держали в руках американские флаги или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента — с "антихристом".
- Позднее местная полиция сообщила, что в акции приняли участие около 80 тысяч человек.
- Акция прошла мирно, по плану организаторов она должна стать самой многочисленной в стране.
- В пригороде Вашингтона, у штаб-квартиры телеканала Fox 5, на митинг собрались сотни человек.
- Демонстранты держали в руках плакаты и транспаранты с лозунгами: "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям".
- Участники акции свистели в свистки, били в барабаны и кричали "Нет королям".
- Поддержку демонстрантам выражали гудками многочисленные водители машин с пассажирами.
- В самом Вашингтоне несколько сотен человек вышли на марш с призывом к отставке Трампа.
- Демонстранты в сопровождении нарядов полиции проследовали с транспарантами и плакатами по центру города в сторону Белого дома.
- Участники применяли нецензурную брань в адрес американского лидера, а также выкрикивали лозунги "Трамп должен уйти сейчас же".
- Позднее демонстранты подошли к Белому дому со стороны сквера Лафайет, уперлись в заборы, заранее установленные властями, и продолжили митинг в нескольких десятках метров от периметра резиденции президента.
- В Нью-Йорке на акцию протеста вышли около 500 человек.
- Люди собрались в самом центре Манхеттена на Пятой авеню, что привело к перекрытию дорог и заторам в некоторых районах.
- У людей в руках плакаты с надписями "Никаких королей и диктаторов".
- Некоторые участники раскритиковали празднование 250-летия Армии США, которое пройдет в субботу в Вашингтоне.
Протесты в США
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Масштабные акции прошли и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
- Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
- Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
- Сроки начала рейда не уточняются.
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