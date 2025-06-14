https://ria.ru/20250614/los-andzheles-2022864317.html

Жители США вышли на антиправительственные митинги

Жители США вышли на антиправительственные митинги - РИА Новости, 14.06.2025

Жители США вышли на антиправительственные митинги

Жители США собрались на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:02:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 14 июн — РИА Новости. Жители США собрались на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости. Демонстрации стала частью скоординированной акции No Kings (с англ. — "Нет королям"). Акции проходят по всей стране в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера. Протесты в США

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

сша

лос-анджелес

калифорния

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Акция протеста в Лос-Анджелесе против политики Трампа Акция протеста в Лос-Анджелесе против политики Трампа 2025-06-14T21:02 true PT0M16S

В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа 2025-06-14T21:02 true PT0M18S

Шествие против политики Трампа Шествие против политики Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Как передает корреспондент РИА Новости, участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие держат в руках флаг США или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента - с "антихристом". 2025-06-14T21:02 true PT0M18S

Акция протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты в Бефесде растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами. 2025-06-14T21:02 true PT0M31S

Демонстрация против политики Трампа Дождь не помешал протестующим в Нью-Йорке собраться на демонстрацию против политики администрации Трампа 2025-06-14T21:02 true PT0M05S

Столкновения полиции Лос-Анджелеса с протестующими Полиция Лос-Анджелеса решила разблокировать группу протестующих, предупредив, что арестует их, если они акция продолжится. 2025-06-14T21:02 true PT0M42S

Столкновения с полицией в Сиэтле Столкновения с полицией в Сиэтле 2025-06-14T21:02 true PT0M15S

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в мире, сша, лос-анджелес, калифорния