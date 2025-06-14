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Россия осуждает израильские атаки на Иран, заявил Лавров

Россия осуждает израильские атаки на Иран, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2025

Россия осуждает израильские атаки на Иран, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:32:00+03:00

2025-06-14T17:32:00+03:00

2025-06-14T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между ИРИ и Израилем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении на сайте министерства.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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