https://ria.ru/20250614/lavrov--2022832846.html

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана - РИА Новости, 14.06.2025

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:29:00+03:00

2025-06-14T17:29:00+03:00

2025-06-14T17:57:00+03:00

россия

израиль

иран

сергей лавров

аббас аракчи

владимир путин

шос

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001505317_0:71:1152:719_1920x0_80_0_0_64e89acee8bcced6e267134ccce72823.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между ИРИ и Израилем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении на сайте министерства.Лавров выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана, заявили в дипведомстве.Лавров и Аракчи договорились продолжать контакты по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС, отметили в МИД РФ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

россия

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, израиль, иран, сергей лавров, аббас аракчи, владимир путин, шос, магатэ, оон, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире