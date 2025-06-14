На месте крушения крушения самолета в Индии нашли второй черный ящик
Второй черный ящик разбившегося лайнера Air India найден на месте крушения
© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
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БАНГКОК, 14 июн – РИА Новости. Второй бортовой самописец самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India, при крушении которого в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат погибли, по последним данным, 274 человека, найден на месте катастрофы.
Об этом сообщает индийский телеканал NDTV в выпуске новостей.
"Важнейшая новость, конечно, это то, что "черный ящик", электронное цифровое устройство, записывающие данные о полете самолета и работе систем, найдено на месте катастрофы. Теперь мы все скоро узнаем, что именно произошло с самолетом, почему он разбился", - заявили дикторы телеканала в новостном выпуске, уточнив, что устройство было обнаружено в ночь на субботу. Телеканал также показал видео с места падения лайнера.
В пятницу телеканал сообщал об обнаружении первого из двух "черных ящиков" самолета Air India, бортового речевого самописца, автоматически записывающего звуки речи, в том числе переговоры экипажа с землей и обмен фразами между членами экипажа в пилотской кабине самолета.
В субботу телеканал также сообщает, что в Дели в этот день проходит совещание высокого уровня по организационным вопросам расследования катастрофы под председательством министра гражданской авиации Индии, после которого члены созданного правительством комитета по расследованию трагедии прибудут в Ахмедабад.
На месте катастрофы уже работают специалисты Генерального директората гражданской авиации Индии и индийской службы расследования авиационных происшествий, говорится в сообщении NDTV.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди.