https://ria.ru/20250614/krushenie-2022783984.html

На месте крушения крушения самолета в Индии нашли второй черный ящик

На месте крушения крушения самолета в Индии нашли второй черный ящик - РИА Новости, 14.06.2025

На месте крушения крушения самолета в Индии нашли второй черный ящик

Второй бортовой самописец самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India, при крушении которого в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат погибли, по... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T11:27:00+03:00

2025-06-14T11:27:00+03:00

2025-06-14T11:28:00+03:00

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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БАНГКОК, 14 июн – РИА Новости. Второй бортовой самописец самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India, при крушении которого в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат погибли, по последним данным, 274 человека, найден на месте катастрофы. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV в выпуске новостей. "Важнейшая новость, конечно, это то, что "черный ящик", электронное цифровое устройство, записывающие данные о полете самолета и работе систем, найдено на месте катастрофы. Теперь мы все скоро узнаем, что именно произошло с самолетом, почему он разбился", - заявили дикторы телеканала в новостном выпуске, уточнив, что устройство было обнаружено в ночь на субботу. Телеканал также показал видео с места падения лайнера. В пятницу телеканал сообщал об обнаружении первого из двух "черных ящиков" самолета Air India, бортового речевого самописца, автоматически записывающего звуки речи, в том числе переговоры экипажа с землей и обмен фразами между членами экипажа в пилотской кабине самолета. В субботу телеканал также сообщает, что в Дели в этот день проходит совещание высокого уровня по организационным вопросам расследования катастрофы под председательством министра гражданской авиации Индии, после которого члены созданного правительством комитета по расследованию трагедии прибудут в Ахмедабад. На месте катастрофы уже работают специалисты Генерального директората гражданской авиации Индии и индийской службы расследования авиационных происшествий, говорится в сообщении NDTV. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди.

https://ria.ru/20250614/pogibshie-2022778237.html

https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html

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крушение пассажирского самолета в гуджарате, индия, гуджарат, air india, дели, в мире