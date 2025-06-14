Рейтинг@Mail.ru
На месте крушения крушения самолета в Индии нашли второй черный ящик - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 14.06.2025 (обновлено: 11:28 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/krushenie-2022783984.html
На месте крушения крушения самолета в Индии нашли второй черный ящик
На месте крушения крушения самолета в Индии нашли второй черный ящик - РИА Новости, 14.06.2025
На месте крушения крушения самолета в Индии нашли второй черный ящик
Второй бортовой самописец самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India, при крушении которого в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат погибли, по... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:27:00+03:00
2025-06-14T11:28:00+03:00
крушение пассажирского самолета в гуджарате
индия
гуджарат
air india
дели
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022472388_0:307:2730:1843_1920x0_80_0_0_b062216a3c5916a0963051c65c39e2d8.jpg
БАНГКОК, 14 июн – РИА Новости. Второй бортовой самописец самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India, при крушении которого в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат погибли, по последним данным, 274 человека, найден на месте катастрофы. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV в выпуске новостей. "Важнейшая новость, конечно, это то, что "черный ящик", электронное цифровое устройство, записывающие данные о полете самолета и работе систем, найдено на месте катастрофы. Теперь мы все скоро узнаем, что именно произошло с самолетом, почему он разбился", - заявили дикторы телеканала в новостном выпуске, уточнив, что устройство было обнаружено в ночь на субботу. Телеканал также показал видео с места падения лайнера. В пятницу телеканал сообщал об обнаружении первого из двух "черных ящиков" самолета Air India, бортового речевого самописца, автоматически записывающего звуки речи, в том числе переговоры экипажа с землей и обмен фразами между членами экипажа в пилотской кабине самолета. В субботу телеканал также сообщает, что в Дели в этот день проходит совещание высокого уровня по организационным вопросам расследования катастрофы под председательством министра гражданской авиации Индии, после которого члены созданного правительством комитета по расследованию трагедии прибудут в Ахмедабад. На месте катастрофы уже работают специалисты Генерального директората гражданской авиации Индии и индийской службы расследования авиационных происшествий, говорится в сообщении NDTV. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди.
https://ria.ru/20250614/pogibshie-2022778237.html
https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html
индия
гуджарат
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022472388_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b981b8ea73e601d97a430d08815a1ba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение пассажирского самолета в гуджарате, индия, гуджарат, air india, дели, в мире
Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Индия, Гуджарат, Air India, Дели, В мире
На месте крушения крушения самолета в Индии нашли второй черный ящик

Второй черный ящик разбившегося лайнера Air India найден на месте крушения

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 14 июн – РИА Новости. Второй бортовой самописец самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India, при крушении которого в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат погибли, по последним данным, 274 человека, найден на месте катастрофы.
Об этом сообщает индийский телеканал NDTV в выпуске новостей.
Момент крушения пассажирского самолета в Индии - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Число погибших в авиакатастрофе в Индии выросло до 274
Вчера, 10:33
"Важнейшая новость, конечно, это то, что "черный ящик", электронное цифровое устройство, записывающие данные о полете самолета и работе систем, найдено на месте катастрофы. Теперь мы все скоро узнаем, что именно произошло с самолетом, почему он разбился", - заявили дикторы телеканала в новостном выпуске, уточнив, что устройство было обнаружено в ночь на субботу. Телеканал также показал видео с места падения лайнера.
В пятницу телеканал сообщал об обнаружении первого из двух "черных ящиков" самолета Air India, бортового речевого самописца, автоматически записывающего звуки речи, в том числе переговоры экипажа с землей и обмен фразами между членами экипажа в пилотской кабине самолета.
В субботу телеканал также сообщает, что в Дели в этот день проходит совещание высокого уровня по организационным вопросам расследования катастрофы под председательством министра гражданской авиации Индии, после которого члены созданного правительством комитета по расследованию трагедии прибудут в Ахмедабад.
На месте катастрофы уже работают специалисты Генерального директората гражданской авиации Индии и индийской службы расследования авиационных происшествий, говорится в сообщении NDTV.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди.
Выживший в авиакатастрофе в Индии о случившемся - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о трагедии
13 июня, 15:39
 
Крушение пассажирского самолета в ГуджаратеИндияГуджаратAir IndiaДелиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала