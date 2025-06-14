Рейтинг@Mail.ru
Fox News: Израиль может завершить конфликт с Ираном за считанные дни - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 14.06.2025 (обновлено: 22:36 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/konflikt-2022872226.html
Fox News: Израиль может завершить конфликт с Ираном за считанные дни
Fox News: Израиль может завершить конфликт с Ираном за считанные дни - РИА Новости, 14.06.2025
Fox News: Израиль может завершить конфликт с Ираном за считанные дни
Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:26:00+03:00
2025-06-14T22:36:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022840430_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_44c4e62eab77aa9a029952ff94702054.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News Трей Йингст со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильских разведслужб."Я думаю, мы сможем это завершить за несколько дней... Хорошо, что США на нашей стороне", - приводит корреспондент его слова в публикации на своей странице в соцсети X.Собеседник телеканала подчеркнул, что Израиль и США "действуют в полной координации друг с другом", но отказался уточнить, в чем именно она проявляется.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022840430_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5140b2ceca65ddfcfc3d8fad08159138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, сша
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, США
Fox News: Израиль может завершить конфликт с Ираном за считанные дни

Fox News: Израиль считает, что завершит конфликт с Ираном за считанные дни

© AP Photo / Ariel SchalitПоследствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News Трей Йингст со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильских разведслужб.
"Я думаю, мы сможем это завершить за несколько дней... Хорошо, что США на нашей стороне", - приводит корреспондент его слова в публикации на своей странице в соцсети X.
Собеседник телеканала подчеркнул, что Израиль и США "действуют в полной координации друг с другом", но отказался уточнить, в чем именно она проявляется.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала