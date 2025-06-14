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Fox News: Израиль может завершить конфликт с Ираном за считанные дни
Fox News: Израиль может завершить конфликт с Ираном за считанные дни - РИА Новости, 14.06.2025
Fox News: Израиль может завершить конфликт с Ираном за считанные дни
Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:26:00+03:00
2025-06-14T22:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News Трей Йингст со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильских разведслужб."Я думаю, мы сможем это завершить за несколько дней... Хорошо, что США на нашей стороне", - приводит корреспондент его слова в публикации на своей странице в соцсети X.Собеседник телеканала подчеркнул, что Израиль и США "действуют в полной координации друг с другом", но отказался уточнить, в чем именно она проявляется.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, сша
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, США
Fox News: Израиль может завершить конфликт с Ираном за считанные дни
Fox News: Израиль считает, что завершит конфликт с Ираном за считанные дни