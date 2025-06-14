https://ria.ru/20250614/konflikt-2022846208.html

МИД Китая призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и Израилем

МИД Китая призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 14.06.2025

МИД Китая призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и Израилем

Необходимы срочные меры, чтобы избежать эскалации конфликта Ирана и Израиля и не допустить погружения Ближнего Востока в нестабильность, заявил в субботу... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:52:00+03:00

2025-06-14T18:52:00+03:00

2025-06-14T18:52:00+03:00

в мире

иран

израиль

ближний восток

ван и (политик)

обострение конфликта между израилем и ираном

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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Необходимы срочные меры, чтобы избежать эскалации конфликта Ирана и Израиля и не допустить погружения Ближнего Востока в нестабильность, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. "Израиль и Иран являются важными государствами на Ближнем Востоке, и отношения между Израилем и Ираном влияют на общую ситуацию с ближневосточными войнами", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он отметил, что "наиболее актуальной задачей" является "принятие немедленных мер для предотвращения эскалации конфликта, недопущения погружения региона в еще большую нестабильность, возвращения на путь решения проблем дипломатическими средствами". По его словам, это также является "общим консенсусом международного сообщества". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, ближний восток, ван и (политик), обострение конфликта между израилем и ираном