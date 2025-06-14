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МИД Китая призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 14.06.2025
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18:52 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/konflikt-2022846208.html
МИД Китая призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и Израилем
МИД Китая призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 14.06.2025
МИД Китая призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и Израилем
Необходимы срочные меры, чтобы избежать эскалации конфликта Ирана и Израиля и не допустить погружения Ближнего Востока в нестабильность, заявил в субботу... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:52:00+03:00
2025-06-14T18:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
ван и (политик)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Необходимы срочные меры, чтобы избежать эскалации конфликта Ирана и Израиля и не допустить погружения Ближнего Востока в нестабильность, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. "Израиль и Иран являются важными государствами на Ближнем Востоке, и отношения между Израилем и Ираном влияют на общую ситуацию с ближневосточными войнами", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он отметил, что "наиболее актуальной задачей" является "принятие немедленных мер для предотвращения эскалации конфликта, недопущения погружения региона в еще большую нестабильность, возвращения на путь решения проблем дипломатическими средствами". По его словам, это также является "общим консенсусом международного сообщества". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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израиль
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в мире, иран, израиль, ближний восток, ван и (политик), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Ван И (политик), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
МИД Китая призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и Израилем

Глава МИД КНР Ван И призвал не допустить эскалации конфликта Ирана с Израилем

© Anadolu /Mostafa AlkharoufПоследствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана
Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Anadolu /Mostafa Alkharouf
Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана
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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Необходимы срочные меры, чтобы избежать эскалации конфликта Ирана и Израиля и не допустить погружения Ближнего Востока в нестабильность, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.
"Израиль и Иран являются важными государствами на Ближнем Востоке, и отношения между Израилем и Ираном влияют на общую ситуацию с ближневосточными войнами", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Он отметил, что "наиболее актуальной задачей" является "принятие немедленных мер для предотвращения эскалации конфликта, недопущения погружения региона в еще большую нестабильность, возвращения на путь решения проблем дипломатическими средствами". По его словам, это также является "общим консенсусом международного сообщества".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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В миреИранИзраильБлижний ВостокВан И (политик)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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