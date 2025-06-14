https://ria.ru/20250614/konflikt-2022827884.html

Эксперт рассказал, чем обернется обострение на Ближнем Востоке для Украины

Эксперт рассказал, чем обернется обострение на Ближнем Востоке для Украины - РИА Новости, 14.06.2025

Эксперт рассказал, чем обернется обострение на Ближнем Востоке для Украины

Обострение на Ближнем Востоке может отвлечь внимание США от Украины и перераспределить американскую поддержку в пользу Израиля, поскольку конфликты "на два... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:38:00+03:00

2025-06-14T16:38:00+03:00

2025-06-14T16:38:00+03:00

в мире

израиль

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иран

обострение конфликта между израилем и ираном

украина

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БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. Обострение на Ближнем Востоке может отвлечь внимание США от Украины и перераспределить американскую поддержку в пользу Израиля, поскольку конфликты "на два фронта" для США обременительны, заявил РИА Новости ведущий аналитик венгерского Института миграционных исследований Месар Тарик. "Рост израильско-иранской напряженности, особенно если она перерастет в настоящую войну, может отвлечь значительные ресурсы и политическое внимание от трансатлантической арены. Внешняя политика США уже действует "на два фронта", и если ситуация на Ближнем Востоке еще больше ухудшится, перераспределение военных и разведывательных возможностей в пользу Израиля может быть реалистичным", - сказал Тарик. Эксперт уточнил, что это не обязательно означает, что Украину предоставят самой себе, но интенсивность поддержки может поколебаться. По его мнению, сейчас маловероятно, что США полностью отвернутся от Украины, но два параллельных конфликта в совокупности налагают на США такое геополитическое бремя, которое может заставить лиц, принимающих решения в Вашингтоне, пересмотреть свои приоритеты. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, сша, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, украина