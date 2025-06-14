Эксперт оценил вероятность новой войны на Ближнем Востоке
Чжэн Аньгуан назвал долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежным
© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Вероятность начала новой масштабной войны на Ближнем Востоке низкая, но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Эксперт отметил, что после операции "Потоп Аль-Аксы" движения ХАМАС шиитские антиизраильские силы на Ближнем Востоке были значительно ослаблены, а Иран и Израиль не соседствуют, "поэтому вероятность шестой ближневосточной войны невелика".
"Но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен", - добавил он.
По словам эксперта, военные действия Израиля нанесли Ирану внезапный и тяжелый удар, который привел к серьезным потерям, поэтому Тегеран обязан совершить жесткие ответные действия.
"Возмездие может включать в себя удары по территории Израиля и его интересам за рубежом, а также атаки на активы сторонников Израиля, таких как США, на Ближнем Востоке", - считает Чжэн Аньгуан.