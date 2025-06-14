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Эксперт оценил вероятность новой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.06.2025
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08:20 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/konflikt-2022761177.html
Эксперт оценил вероятность новой войны на Ближнем Востоке
Эксперт оценил вероятность новой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.06.2025
Эксперт оценил вероятность новой войны на Ближнем Востоке
Вероятность начала новой масштабной войны на Ближнем Востоке низкая, но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:20:00+03:00
2025-06-14T08:20:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
али хаменеи
хамас
обострение конфликта между израилем и ираном
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Вероятность начала новой масштабной войны на Ближнем Востоке низкая, но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. Эксперт отметил, что после операции "Потоп Аль-Аксы" движения ХАМАС шиитские антиизраильские силы на Ближнем Востоке были значительно ослаблены, а Иран и Израиль не соседствуют, "поэтому вероятность шестой ближневосточной войны невелика". "Но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен", - добавил он. По словам эксперта, военные действия Израиля нанесли Ирану внезапный и тяжелый удар, который привел к серьезным потерям, поэтому Тегеран обязан совершить жесткие ответные действия. "Возмездие может включать в себя удары по территории Израиля и его интересам за рубежом, а также атаки на активы сторонников Израиля, таких как США, на Ближнем Востоке", - считает Чжэн Аньгуан.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, ближний восток, али хаменеи, хамас, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Али Хаменеи, ХАМАС, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Эксперт оценил вероятность новой войны на Ближнем Востоке

Чжэн Аньгуан назвал долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежным

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Вероятность начала новой масштабной войны на Ближнем Востоке низкая, но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Эксперт отметил, что после операции "Потоп Аль-Аксы" движения ХАМАС шиитские антиизраильские силы на Ближнем Востоке были значительно ослаблены, а Иран и Израиль не соседствуют, "поэтому вероятность шестой ближневосточной войны невелика".
"Но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен", - добавил он.
По словам эксперта, военные действия Израиля нанесли Ирану внезапный и тяжелый удар, который привел к серьезным потерям, поэтому Тегеран обязан совершить жесткие ответные действия.
"Возмездие может включать в себя удары по территории Израиля и его интересам за рубежом, а также атаки на активы сторонников Израиля, таких как США, на Ближнем Востоке", - считает Чжэн Аньгуан.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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В миреИранИзраильБлижний ВостокАли ХаменеиХАМАСОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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