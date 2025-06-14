https://ria.ru/20250614/konflikt-2022761177.html

Эксперт оценил вероятность новой войны на Ближнем Востоке

Эксперт оценил вероятность новой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.06.2025

Эксперт оценил вероятность новой войны на Ближнем Востоке

Вероятность начала новой масштабной войны на Ближнем Востоке низкая, но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:20:00+03:00

2025-06-14T08:20:00+03:00

2025-06-14T08:20:00+03:00

в мире

иран

израиль

ближний восток

али хаменеи

хамас

обострение конфликта между израилем и ираном

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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Вероятность начала новой масштабной войны на Ближнем Востоке низкая, но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. Эксперт отметил, что после операции "Потоп Аль-Аксы" движения ХАМАС шиитские антиизраильские силы на Ближнем Востоке были значительно ослаблены, а Иран и Израиль не соседствуют, "поэтому вероятность шестой ближневосточной войны невелика". "Но долгосрочный конфликт между Ираном и Израилем неизбежен", - добавил он. По словам эксперта, военные действия Израиля нанесли Ирану внезапный и тяжелый удар, который привел к серьезным потерям, поэтому Тегеран обязан совершить жесткие ответные действия. "Возмездие может включать в себя удары по территории Израиля и его интересам за рубежом, а также атаки на активы сторонников Израиля, таких как США, на Ближнем Востоке", - считает Чжэн Аньгуан.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, ближний восток, али хаменеи, хамас, обострение конфликта между израилем и ираном