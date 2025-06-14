https://ria.ru/20250614/khegset-2022827434.html

США следят за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона

США следят за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 14.06.2025

США следят за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона

США в режиме реального времени следят за эскалацией на Ближнем Востоке и готовы обеспечить безопасность своих военных в регионе, заявил в субботу шеф Пентагона... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:32:00+03:00

2025-06-14T16:32:00+03:00

2025-06-14T16:40:00+03:00

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сша

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министерство обороны сша

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пит хегсет

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США в режиме реального времени следят за эскалацией на Ближнем Востоке и готовы обеспечить безопасность своих военных в регионе, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News."Мы отслеживаем это в режиме реального времени. Министерство обороны следит за этим на каждом уровне, включая время начала и все время, провело совещание сегодня утром", - сообщил он.Хегсет добавил, что США готовы к защите своих военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, а также предоставления им необходимых ресурсов в случае потребности.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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в мире, сша, ближний восток, израиль, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном, пит хегсет