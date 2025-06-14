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США следят за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 14.06.2025
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16:32 14.06.2025 (обновлено: 16:40 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/khegset-2022827434.html
США следят за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона
США следят за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 14.06.2025
США следят за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона
США в режиме реального времени следят за эскалацией на Ближнем Востоке и готовы обеспечить безопасность своих военных в регионе, заявил в субботу шеф Пентагона... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:32:00+03:00
2025-06-14T16:40:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
израиль
министерство обороны сша
обострение конфликта между израилем и ираном
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США в режиме реального времени следят за эскалацией на Ближнем Востоке и готовы обеспечить безопасность своих военных в регионе, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News."Мы отслеживаем это в режиме реального времени. Министерство обороны следит за этим на каждом уровне, включая время начала и все время, провело совещание сегодня утром", - сообщил он.Хегсет добавил, что США готовы к защите своих военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, а также предоставления им необходимых ресурсов в случае потребности.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, сша, ближний восток, израиль, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном, пит хегсет
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Министерство обороны США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Пит Хегсет
США следят за эскалацией на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона

Хегсет: США готовы обеспечить безопасность своих военных на Ближнем Востоке

© AP Photo / Virginia MayoМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США в режиме реального времени следят за эскалацией на Ближнем Востоке и готовы обеспечить безопасность своих военных в регионе, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
"Мы отслеживаем это в режиме реального времени. Министерство обороны следит за этим на каждом уровне, включая время начала и все время, провело совещание сегодня утром", - сообщил он.
Хегсет добавил, что США готовы к защите своих военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке, а также предоставления им необходимых ресурсов в случае потребности.
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В миреСШАБлижний ВостокИзраильМинистерство обороны СШАОбострение конфликта между Израилем и ИраномПит Хегсет
 
 
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