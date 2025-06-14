https://ria.ru/20250614/kanada-2022750860.html

МИД Канады призвал граждан покинуть Ближний Восток

МИД Канады призвал граждан покинуть Ближний Восток - РИА Новости, 14.06.2025

МИД Канады призвал граждан покинуть Ближний Восток

МИД Канады призвал граждан страны покинуть Ближний Восток, если это возможно, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на заявление ведомства. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:57:00+03:00

2025-06-14T05:57:00+03:00

2025-06-14T07:47:00+03:00

в мире

иран

израиль

ближний восток

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022740451_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_323302097d3b19416926e49c482133a4.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. МИД Канады призвал граждан страны покинуть Ближний Восток, если это возможно, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на заявление ведомства. "МИД призвал "канадцев на Ближнем Востоке, убедиться, что проездные документы действительны, и покинуть (регион - ред.) коммерческими вариантами, если это безопасно", - пишет издание. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание - 3" по военным целям в Израиле.

иран

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина Момент прилета иранской ракеты в городе Рош-Пина 2025-06-14T05:57 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, ближний восток, обострение конфликта между израилем и ираном