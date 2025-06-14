https://ria.ru/20250614/izrail-2022881370.html

Израильтянам разрешили покинуть убежища

Израильтянам разрешили покинуть убежища - РИА Новости, 15.06.2025

Израильтянам разрешили покинуть убежища

Израильское командование тылом разрешило жителям покинуть защищенные убежища после атаки со стороны Ирана, однако рекомендовало оставаться вблизи них, сообщила... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-14T23:58:00+03:00

2025-06-14T23:58:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израильское командование тылом разрешило жителям покинуть защищенные убежища после атаки со стороны Ирана, однако рекомендовало оставаться вблизи них, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).В субботу израильское командование тылом предписало населению держаться вблизи защищенных убежищ из-за ожидаемой атаки Ирана. Позднее в тот же день сирены воздушной тревоги позвучали на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, после запуска ракет из Ирана."После оценки ситуации командование тыла разрешает покидать защищенные убежища во всех районах страны, но рекомендует находиться рядом с ними", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), хайфа