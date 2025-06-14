https://ria.ru/20250614/izrail-2022877127.html

На севере Израиля включили сирены воздушной тревоги

На севере Израиля включили сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 14.06.2025

На севере Израиля включили сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, после запуска ракет из Ирана, следует из данных израильской системы... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:19:00+03:00

2025-06-14T23:19:00+03:00

2025-06-14T23:33:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

израиль

иран

в мире

хайфа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, после запуска ракет из Ирана, следует из данных израильской системы оповещения о ракетных обстрелах.Армия обороны Израиля сообщила, что работает над перехватом воздушных угроз.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, в мире, хайфа