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Израиль заявил, что ВВС продолжают наносить удары по целям в Иране

Израиль заявил, что ВВС продолжают наносить удары по целям в Иране - РИА Новости, 14.06.2025

Израиль заявил, что ВВС продолжают наносить удары по целям в Иране

Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что ВВС продолжают наносить удары по целям для устранения угроз в Иране. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:36:00+03:00

2025-06-14T07:36:00+03:00

2025-06-14T07:37:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что ВВС продолжают наносить удары по целям для устранения угроз в Иране. "ВВС Израиля продолжают наносить удары по целям, чтобы устранить угрозы в Иране", - говорится в сообщении армии. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T07:36 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном