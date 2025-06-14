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Выросло число погибших при ответной атаке Ирана по Израилю

Выросло число погибших при ответной атаке Ирана по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025

Выросло число погибших при ответной атаке Ирана по Израилю

Число погибших в результате ответной атаки Ирана по Израилю возросло до двух, минимум 21 человек был госпитализирован, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 14.06.2025

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2025-06-14T07:14:00+03:00

2025-06-14T07:18:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число погибших в результате ответной атаки Ирана по Израилю возросло до двух, минимум 21 человек был госпитализирован, сообщает портал Ynet. Ранее Ynet со ссылкой на больницу сообщал о том, что из-за тяжелых ранений после ответной атаки Ирана по Израилю скончалась женщина. "Число погибших возросло до двух... По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате прямого удара в центре Израиля... Команды MDA (служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" - ред.) эвакуировали их (в больницы - ред.)", - говорится в публикациях на сайте портала. Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание 2025-06-14T07:14 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном